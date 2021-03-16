شكرا لقرائتكم خبر عن «عام الخمسين».. محطة مهمة لتأمل مسيرة التنمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزراء حكومة الإمارات أن «عام الخمسين»، محطة مهمة لتأمل مسيرة البناء والتطوير والنهضة الشاملة التي شهدتها الدولة منذ قيام الاتحاد.

طموحات القيادة

أعرب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، عن تقديره وفخره بفكر وإنجازات وطموحات القيادة الرشيدة، التي كان لها أبلغ الأثر في تقدم إماراتنا الحبيبة وازدهارها، ووصلت بها إلى هذه المكانة المرموقة على المستويات الإقليمية والدولية.

وقال في تصريح له إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، 2021 «عام الخمسين»، احتفاء بالإنجازات وعهد بمواصلة تحقيق المستحيل.

وأضاف: «إن مسيرة الامارات في الخمسين سنة، شهدت أروع نموذج إنساني في العصر الحديث الذي يجسد بحق قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، ويظهر للعالم أن تحقيق الأمن والازدهار والسلام يمر عبر القيم النبيلة التي قامت عليها دولتنا الحبيبة، بفضل رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وآبائنا المؤسسين، وعلى هذه الرؤية وهذا النهج سارت القيادة الرشيدة مستلهمين الإرادة العظيمة والعزيمة القوية، مستمدين القوة من وحدة أبناء وبنات الإمارات، ووقوفهم خلف قيادتهم صفاً واحداً، يداً بيد، ما جعل المستحيل ممكناً».

لحظة فارقة

أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن إعلان صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن عام 2021 هو «عام الخمسين»، يمثل انطلاقة جديدة وحقيقية في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، ولحظة فارقة في سعي دولة الإمارات للمضي قدماً نحو ريادة الإمارات عالمياً وصولاً إلى تحقيق المئوية 2071.

ولفت إلى أن على يد الآباء المؤسسين عام 1971، وبداية للأعوام الخمسين المقبلة بنهج استشرافي متفرد يواكب المتغيرات المتسارعة والظروف الاستثنائية العالمية، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، التي أصبحت نموذجاً عالمياً للنجاح والريادة في شتى المجالات.

وقال المزروعي: «إننا في وزارة الطاقة والبنية التحتية جاهزون لمواصلة مسيرة الإنجازات استناداً إلى النجاحات التي حققتها الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية، وسوف نسخِّر طاقاتنا وجهودنا لمواصلة مسيرة التنمية».

مسيرة تطور

قال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة «إن العقود الخمسة الماضية شهدت مسيرة تطور وازدهار لدولة الإمارات وضع أسسها وغرس نهجها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وبفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل وما توفره من دعم دائم باتت الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً للتطور والازدهار».

وأضاف: «القدرة على مواجهة كافة التحديات وتحويلها لفرص نمو، شكل أحد أهم القيم التي تبنتها الدولة واعتمدتها كنهج عمل رئيس مكنها من بناء مجتمع متماسك متسامح يضم في جنباته ما يزيد عن 200 جنسية تعمل جميعها لتطوره وازدهاره، وبناء منظومة اقتصادية متطورة تحقق توازن فعال بين الازدهار الاقتصادي وحماية البيئة وضمان استدامتها مواردها وتنوعها البيولوجي».

مرحلة جديدة

أكّد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين»، يشكل محفزاً لانطلاقة جديدة نحو مرحلة تنموية شاملة للخمسين عاماً المقبلة.

وبمناسبة إعلان الانطلاق الرسمي لعام الاستعداد للخمسين في السادس من إبريل المقبل، قال: «في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، نمضي بثقة نحو تعزيز الجاهزية لمستقبل أفضل في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة من خلال استراتيجية شاملة تهدف للمساهمة في تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ورفع جاذبية الدولة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، ورفد منظومة الصادرات الإماراتية، وتأمين فرص عمل جديدة».

طموح وإرادة

أكد حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أنه بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2021 «عام الخمسين»، احتفاء بالذكرى ال50 لتأسيس الدولة، نخطو نحو مرحلة جديدة نطالع فيها بفخر مسيرة كانت زاخرة بالإنجازات، ومفعمة بالطموح والإرادة، ونموذجاً عالمياً في الفكر والنهج والاستباقية، وفي الخمسين المقبلة نصطف متوحدين، لنمضي بقوة وإرادة أكبر لتحقيق طموحات القيادة وتطلعات شعب دولة الإمارات في التنمية والازدهار، مؤكداً أننا في وطن أبناؤه متعطشون دائماً للإنجاز والتفرد.

وقال إن نهج دولة الإمارات العربية المتحدة، قائم على تمكين الإنسان بالدرجة الأولى، وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة بأن الموارد البشرية هي التي تصنع الفارق، وهي رهاننا للمستقبل وتحقيق قفزات نوعية، في مختلف القطاعات، لاسيما التعليمي.

نهج متفرد

أكدت جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن إعلان صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين»؛ يعد توثيقاً لمرحلة مهمة من مراحل نمو وتطور دولة الإمارات؛ وترسيخاً لنهجها المتفرد، وإنجازاتها الاستثنائية في شتى المجالات في عقول ووجدان أبناء الوطن؛ باعتبارهم رأس مالها الأغلى، وعلى عاتقهم تقع مواصلة المسيرة بنفس الإصرار والعزيمة التي تحلى بها الآباء المؤسسون في شتى مراحل بناء الدولة التي أضحت نموذجاً عالمياً يُحتذى في النماء والازدهار.

وقالت في تصريح لها بهذه المناسبة: «ونحن نقف على أعتاب «عام الخمسين» نلتفت لماضٍ مجيد، صاغه الآباء المؤسسون بجهودهم ومثابرتهم ورؤاهم الثاقبة، وقبل كل ذلك بإيمانهم المطلق بمستقبل هذه البلاد، فما تزال إسهاماتهم خالدة في نفوسنا؛ إذ وضعوا الأساس لدولة عصرية باتت واحة للتعايش والتسامح والقيم النبيلة».

منجزات ومعجزات

قالت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 عام الخمسين في إطار الاحتفال بإنجازات نصف قرن من عمر اتحاد دولة الإمارات واستعداداً لمستقبل الدولة والمئوية، يأتي بعد عام استعدت فيها الدولة للخمسين، وشارفت فيه على تجاوز تداعيات جائحة «كوفيد 19» بالتعافي والعودة إلى مسار الحياة بطبيعتها الجديدة، بما يجسّد دليل ثقة على مكانة دولة الإمارات في فكر ورؤية القيادة للمستقبل.

وأكدت أن دولة الإمارات بمواطنيها ومقيميها، تشهد في عام الخمسين على منجزات ومعجزات تحققت على أرض الواقع، وتفخر بكل ما كان خلال ال 5 عقود الماضية، وهي اليوم تنطلق نحو الخمسين المقبلة لاستكمال عقد الريادة عالمياً، وبلوغ مئوية الإمارات لتأكيد الواقع الأفضل في شتى المجالات.

إرث عظيم

قال أحمد بن علي الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن إعلان 2021 عام الخمسين يمثل فرصة لنا جميعاً، لنستذكر تاريخنا وإرثنا العظيم، والتقدم والتطور الذي شهدته الإمارات بسواعد أبناء الوطن المخلصين والمقيمين الذين أسهموا في مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف في تصريح له بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين»: «إنني على يقين بأن هذه البداية نحو تحقيق طموحات وتطلعات أكبر يرسمها أبناء الوطن، ليستكملوا من خلالها مسيرة الاتحاد التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والآباء المؤسسون، والتي غرست في مجتمع الإمارات قيماً سامية وعززت فيهم روح الفريق الواحد».

الشيخة منال بنت محمد: الإمارات تحتفي بإنجازاتها



دبي: ”الخليج 365”

قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة: إن «عام الخمسين»، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شعاراً لعام 2021، احتفاءً بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات يحمل الكثير من المعاني والدلالات المعبرة، ففي هذا العام نحتفي بإنجازات نوعية في مختلف المجالات حققتها دولة فتية في عمرها قوية بإنجازاتها وتطورها وتحضرها.. دولة تأسست على قيم أصيلة ومبادئ راسخة أرساها الوالد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، ويواصل مسيرتها في العطاء والإنجازات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حتى غدت الإمارات واحدة من أكثر دول العالم تقدماً وازدهاراً وإلهاماً للآخرين بفضل فكرها الإبداعي ورؤاها الاستشرافية.

وقالت سموها: إن «عام الخمسين»، كما قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هو فرصة للتأمل في إنجازات الخمسين عاماً الماضية بفضل عطاء قادتها وأبنائها وكل من يقيم على أرض الوطن من مختلف الجنسيات وكيف وصلنا إلى هذه المكانة العالمية، والبناء على هذه المكتسبات لمواصلة مسيرة العطاء والإنجازات لتكون الإمارات أفضل دول العالم في جميع المجالات تحقيقاً لمستهدفات خطة الخمسين عاماً المقبلة.

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المرأة حظيت بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة ورعاية لامحدودة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات ) خلال المسيرة المباركة للدولة.