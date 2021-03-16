شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرة التنمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مرحلة جديدة

أكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين» يشكل انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرة التنمية والإنجاز التي تشهدها الدولة على المستويات كافة، ويؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على مواصلة نهج آبائنا المؤسسين الذين وضعوا الأسس الراسخة لاتحاد الإمارات وحرصوا على تطوير خطط عمل مستقبلية لازدهارها وتطورها ، فأصبحت خلال عقود قليلة أيقونة الازدهار والتطور والحضارة والتنمية المستدامة تتصدر المؤشرات العالمية في مختلف المجالات.

تنمية وتطوير

رفع المستشار عصام الحميدان شكره إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على إعلانه 2021 عام الاستعداد الخمسين.

وقال الحميدان: «منذ إعلان اتحاد الإمارات، والدولة بجميع مكوناتها في رحلة تأسيس وبناء وتنمية وتطوير، بدأها وقادها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ‏والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ،طيب الله ثراهما، والآباء المؤسسون.

بداية مستقبل

قال اللواء محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن ما وصلت إليه دولة الإمارات، من إنجازات، كان بفضل الجهود العظيمة التي قامت بها قيادتنا الحكيمة، وأن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين» سيكون بداية جديدة لمستقبل تتجاوز طموحاته حدود المستحيل.

عميقة التأثير

أكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن الخمسين عاماً المقبلة ستكون عامرة بالخير.. عميقة التأثير، وستظل دولتنا رائدة في الاهتمام بالإنسان، نموذجية في التطوير والريادة، حيث عبرت القيادة الرشيدة بالدولة من مرحلة التأسيس إلى الفضاء خلال الخمسين عاماً الماضية. وأكد أن إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، 2021 عاماً للاستعداد للخمسين المقبلة، احتفاءً بالذكرى ال 50 لتأسيس الدولة يعد مرحلة جديدة من الإنجازات المتفردة.

ريادة عالمية

قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، في تصريح بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2021 (عام الخمسين)، إن الآباء المؤسسين وضعوا قواعد بناء دولتنا قبل خمسين عاماً، لتكون موئلاً للتطور الشامل، ومثالاً للنمو المتسارع، وواحة للأمان، وفضاءً للتسامح، ومنبعاً للعطاء، حتى وصلت دولتنا إلى مصاف دول العالم المتقدمة في مختلف الميادين.

قطار التطور

قال أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي إن خمسين عاماً من الإنجازات سابقت بها دولة الإمارات في قطار التطور أكثر دول العالم تطوراً، تستحق أن نحتفي بها، وأن نُذَكَّرَ الأجيال الناشئة بالمراحل الكبيرة التي قطعتها دولتنا، وكيف تجاوزت بعزيمة قادتها وإيمانها بالنجاح كافة التحديات، لتصل إلى ما هي عليه اليوم، كواحدة من أكثر الدول تقدماً وحضارة في العالم.