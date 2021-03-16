انطلاقة وطنية نحو الخمسين عاماً المقبلة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: المحليات

أكد مسؤولون أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين» بمثابة انطلاقة وطنية كبرى نحو الخمسين عاماً المقبلة، ويؤكد أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تستشرف المستقبل بفكر استباقي نخطو فيها بطموح وإصرار لبلوغ آفاق جديدة في مسيرة التنمية الشاملة، كما أنها دعوة للمجتمع الإماراتي لمواصلة مسيرة البناء والتنمية وتحويل الأحلام والطموحات إلى واقع فريد ومتميز وبناء مستقبل زاهر قائم على الإبداع والابتكار لتمسي دار زايد نموذجاً عالمياً يحتذى على مستوى العالم في التنمية المستدامة تتصدر المؤشرات العالمية في مختلف المجالات.

لحظة تاريخية

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، 2021 «عام الخمسين» يعد لحظة تاريخية، تدعو أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع المقيمين على أرضها للتأمل في قيم الماضي وإنجازاته ورسم مستقبل مشرق نحو مئوية الإمارات 2071.

وقال في تصريح له بهذه المناسبة إن هذا الإعلان يؤكد حرص القيادة الرشيدة وسعيها للحفاظ على الإرث والقيم الإيجابية التي ورَّثَنا إياها آباؤنا المؤسسون.

دولة عظمى

قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، إن دولة الإمارات بفضل القيادة الحكيمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي في مسارها الصحيح نحو اللامستحيل واللانهاية من المكتسبات والإنجازات، مشيراً إلى أن جهود القيادة الرشيدة حولت دولتنا من صحراء جرداء إلى دولة عظمى سجل لها التاريخ إنجازات لا حصر لها، وتبوأت الريادة في كثير من المواقع.

انطلاقة وطنية كبرى

أكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، أن إعلان عام 2021 «عام الخمسين» بمثابة انطلاقة وطنية كبرى نحو الخمسين عاماً المقبلة، نخطو فيها بطموح وإصرار لبلوغ آفاق جديدة في مسيرة التنمية الشاملة، كما أنها دعوة للمجتمع الإماراتي لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف: «2021 عام الانطلاق لآفاق أوسع، تحلّق بنا القيادة الرشيدة لدولة الإمارات نحو أعوام أخرى من تحويل الأحلام والطموحات إلى واقع فريد وبناء مستقبل زاهر قائم على الإبداع والابتكار، نكمل فيه مرحلة حافلة بالإنجازات الاستثنائية، ونبدأ مرحلة جدیدة، تعانق طموحاتنا فیها السماء، خطّها العريض «لا مستحيل».

استكمال مسيرة البناء

أكد الشيخ مروان المعلا رئيس جمعية أم القيوين الخيرية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين» يؤكد حرص سموه على مواصلة نهج الآباء المؤسسين الذين وضعوا الأسس الراسخة لاتحاد الإمارات لتمسي دار زايد نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في التنمية المستدامة تتصدر المؤشرات العالمية في مختلف المجالات، وباتت إنجازاتها مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن ومقيم.

وقال: في عام الخمسين نتذكر الجهود الكبيرة التي بذلها الآباء المؤسسون في بناء الوطن ونتطلع إلى استكمال مسيرة البناء بمزيد من الإنجازات لإعلاء مكانة الدولة، التي حققت خلال 50 عاماً ما عجزت عنه دول كبيرة.

رؤية استشرافية حكيمة

قال الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي: «عام الخمسين يعد لحظة فارقة في مسيرة الدولة. عام نستذكر من خلاله إنجازات الآباء المؤسسين، عام نستحضر فيه تاريخ الدولة العريق، ونرسخ من خلاله مفاهيم العزة والكرامة والجود والتسامح، ونستكمل فيه جهودنا في مواكبة التغيرات العالمية المتسارعة».

وأشار إلى الركيزة الثالثة التي أعلن عنها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بإلهام الشباب ودعمهم في عام الخمسين لتعزيز مسيرة التقدم والازدهار، مؤكداً أنها رؤية استشرافية حكيمة تُدرك أولوية بناء وإعداد المورد البشري لتحقيق الديمومة الحضارية.

قصة نجاح وكفاح

قال المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إعلان،2021 «عام الخمسين»، تجسيد حقيقي للإرادة الوطنية التي ترتكز على تكريس مفاهيم البناء والإنجاز والتسامح والتعاون مع دول العالم، من أجل نهضة وطنية، يمتد أثرها إلى مختلف شعوب العالم.

وذكر، أننا نحتفي بخمسين عاماً مضت، كانت علامة مضيئة في مسيرة الوطن، نسج من خلالها أبناء الإمارات قصة نجاح وكفاح، في مختلف الميادين والقطاعات، وأخذ صداها يجوب العالم، وأضحت مرجعية له، لافتاً إلى أن رؤيتنا للخمسين عاماً القادمة لن تكون أقل زخماً في العمل والبناء والإنجاز، بل سترتقي قدماً وصعوداً لأننا نمتلك قيادة استثنائية، وشعباً معطاء وطموحاً، متطلعاً دائماً للأفضل.

تعزيز التنافسية العالمية

أكد مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن إعلان عام 2021، «عام الخمسين»، سيكون بداية لنهضة تنموية جديدة تشهدها دولة الإمارات، تجعلها في صدارة دول العالم في الخمسين سنة القادمة.

وقال: سيكون عام 2021، عاماً استثنائياً لاسيما وأن الإمارات تحتفل فيه باليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يتزامن مع استضافة دولة الإمارات للحدث الأبرز عالمياً وهو معرض إكسبو دبي 2020، مضيفاً أن دولة الإمارات تستعد للاحتفال باليوبيل الذهبي، وتستشرف المستقبل برؤية طموحة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مختلف المجالات، مؤكداً أنه على الرغم من التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كورونا، فإن دولة الإمارات شهدت تحقيق إنجازات نوعية.

مواصلة مسيرة البناء

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إعلان عام 2021 «عام الخمسين» دعوة لأبناء الوطن لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، التي أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، قبل خمسين عاماً، وتتواصل في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

رؤية طموحة واستشرافية

أكد حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، أن الاحتفاء بعام الخمسين لدولة الإمارات، بمثابة انطلاقة جديدة نحو مستقبل واعد، تأسس على رؤية طموحة واستشرافية وضعتها قيادتنا الرشيدة، وكان نتاجها إنجازات رسخت مكانة الدولة في مصاف الريادة، مضيفاً إن عام الخمسين خريطة طريق مبنية على الإنجازات النوعية التي تعزز مسيرة التقدم والازدهار، وفق أهداف استراتيجية واضحة.

حاضنة للآمال والتطلعات

قال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: إن دولة الإمارات وطن التعايش والتسامح وهي أيضاً أرض الإبداع والمبدعين، وأرض الإبهار والإنجاز المتفرد، ورمز عالمي لالتقاء الشعوب وحاضنة للآمال والتطلعات التي تخدم الحضارة الإنسانية بروح المبادرة ومزيد من الإنجازات، مضيفاً: «تغمرنا اليوم مشاعر الفخر والاعتزاز لمرور خمسين عاماً على قيام الدولة، والذي يؤكد عظمة قادتنا الاستثنائيين الذين تمرسوا في استشراف وصياغة المستقبل، استكمالاً لمسيرة البناء التي صاغها الآباء المؤسسون».

نرسم مستقبل الوطن

أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن إعلان «عام 2021» عاماً للخمسين «يترجم رؤية استشرافية خلاقة، ونظرة ثاقبة لاستشراف مستقبل الوطن خلال نصف قرن قادم، وتسعى قيادتنا الرشيدة من خلال هذا الإعلان إلى شحذ الهمم، وفتح آفاق الفكر والإبداع أمام أبناء وبنات الوطن للمساهمة بجهدهم وعطائهم في رسم ملامح هذه المسيرة المباركة، مسيرة تمثل حلقة جديدة في سجل المجد لدولة الإمارات».

صفحة جديدة للإنجازات

أكد الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه الأسبق، أن الإمارات مع إعلان عام 2021 عام الخمسين تفتح صفحة جديدة في كتاب التاريخ المملوء بإنجازات، دولة لو قيس عمرها بمنجزاتها لفاقت عدد سنينها المئة. وأضاف أن الإمارات تحصد اليوم غرس الآباء المؤسسين الذين بنوا لنا صرحاً رصّعه أبناء الوطن بالإنجازات.

نقلة نوعية في تاريخنا

أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أن إعلان عام 2021 «عام الخمسين» يمثل مرحلة جديدة ونقلة نوعية في تاريخنا الوطني الحافل بالمنجزات طوال خمسة عقود مضت من عمر مسيرة الاتحاد الزاهرة، كما يفتح هذا الإعلان آفاق الإبداع والريادة أمام أبناء وبنات الوطن لتأمل قيم الماضي وإنجازاته والمشاركة في رسم المستقبل المشرق.

روح الفريق الواحد

قال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوطبي، إن أعلان عام 2021 «عام الخمسين»، يشكل فرصة لتكثيف الجهود لتحقيق رؤى القيادة وتجسيد توجيهاتها لتحتفي الإمارات بإنجازات 50 عاماً مضت من رحلة الاتحاد، وتطلق مسيرة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة بروح الفريق الواحد التي غرسها فينا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

احتفال بإنجازات الوطن

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن دولة الإمارات تمتلك، وبفضل النظرة الاستشرافية بعيدة المدى لقيادتها الرشيدة، رؤية واضحة لمواصلة الإنجازات وتحقيق الريادة والتميز في جميع القطاعات، قائلاً: «يأتي إعلان عام 2021 «عام الخمسين» احتفالاً بإنجازات الوطن، وتأكيداً على مواصلة المسيرة للوصول للرؤية المئوية لدولة الإمارات»، مضيفاً أن الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية للعالم نموذج يحتذى في التطور والازدهار، وبناء دولة تمكنت وفي سنوات قليلة من أن تحقق الإنجازات الكبرى وأن تسبق الكثير من الأمم في الكثير من المجالات.

دعوة لبذل الجهد

قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: إن إعلان عام 2021 «عام الخمسين» هو تكريس لمواصلة مسيرة من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد الآباء المؤسسين وإلى اليوم، كما أنه تأكيد على الانطلاقة بعزم وتصميم في الخمسين عاماً المقبلة للوصول بدولة الإمارات إلى المكانة التي تستحقها في الريادة والتميز في جميع المجالات، معتبراً أن هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع أبناء الوطن للمشاركة في بذل الجهد ومواصلة العمل بجد وإخلاص.

مسيرة حضارية رائدة

أكدت ناعمة المنصوري عضوة المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات في يوبيلها الذهبي تزهو فخراً واعتزازاً بإنجازاتها الفريدة وبأبنائها، والمقيمين على أرضها الطيبة، الذين ساهموا بإخلاص في مسيرة حضارية رائدة تعد الأسرع نمواً وتطوراً على مستوى العالم، وقالت إن إعلان 2021 «عام الخمسين» يؤكد أن «دار زايد» تحتفي بمسيرة حضارية رائدة حققت خلالها إنجازات نفاخر بها الأمم كما أن عام الخمسين يمثل مناسبة وطنية نحتفل خلالها بالقيم النبيلة ونهج الإمارات الراسخ.

تاريخ يدعو للفخر

قال الفريق الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، إن الاحتفاء بعام الخمسين لدولة الإمارات، من شأنه تسليط الضوء على إنجازات دولة الإمارات العربية الاستثنائية التي سطرت تاريخاً يدعو للفخر خلال مسيرة لمدة نصف عقد وصلت بنا إلى المريخ.

وأضاف: «إن عام الخمسين يمثل انطلاقة جديدة نحو المستقبل الواعد الذي ينتظر دولة الإمارات، ويحتفي بمسيرتها التي بنيت على إنجازات نوعية وأهداف استراتيجية عززت من تقدم وازدهار الدولة في ظل قيادتنا الرشيدة التي وظفت رؤيتها الطموحة التي رسخت مكانة الدولة في مصاف الريادة وعبرت بها فضاءات عالية».

نموذج متفرد في الإنجاز

قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يتوج إعلان عام 2021 عام الخمسين المسيرة الطافرة لدولة الإمارات مع مرور خمسين سنة على تأسيس الدولة، خلالها قدمنا للعالم نموذجاً متفرداً في البناء والإنجاز وضع الإمارات بين أكثر دول العالم تقدماً لتتعلم من تجربتنا كل الدول التي تتطلع لتطوير قدراتها بسرعة تمكنها من اللحاق بمسار التقدم العالمي، حيث حققنا قبل اكتمال الخمسين عاماً من عمر مسيرتنا قمة جديدة مع وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ لينقل المنطقة بأكملها إلى عصر الفضاء، ويفتح آفاقاً جديدة مُبشرة وواعدة لمستقبل الدولة ستبنيه الأجيال بهمة وعزم.

إنجازات الإمارات متلاحقة

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن ما حققته دولة الإمارات منذ تأسيسها، من تقدم وازدهار وتطور ونمو، مدعاة للفخر والاعتزاز، ونموذج يحتذى به عالمياً، حيث شهدت الإمارات تحولات جذرية في شتى القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والخدمية وفق رؤى واستراتيجيات طموحة تهدف إلى توظيف الوسائل والإمكانات المادية والعلمية والبشرية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن إنجازات الإمارات متلاحقة، والخمسون عاماً القادمة ستكون الإمارات ووفق مستهدفات مئوية 2071 أفضل دول العالم بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، التي نستلهم منها في جمارك دبي خططنا للابتكار وتطوير الأعمال للقطاع الجمركي بما يحقق الريادة ويعزز من مكانة الإمارات عالمياً.

إنجازات مشرّفة

قال حمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «إن الاحتفاء بعام الخمسين يفتح صفحة جديدة تسطر من خلالها دولة الإمارات المزيد من الإنجازات المشرفة بسواعد أبناء الوطن ووفق رؤية أساسها قيادتنا الرشيدة». وأضاف: «نحتفي اليوم بمسيرة الدولة وبما قطعته من مراحل تنموية واسعة بعزيمة طموحة أساسها شباب الوطن، الذين بذلوا جهوداً حثيثة لتتبوأ الدولة مكانة مرموقة بين دول العالم».

إنجازات خمسة عقود

قال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: باحتفال دولتنا ب«عام الخمسين»، تمر دولتنا بمرحلة استثنائية تحمل الكثير من المعاني العميقة في تاريخها، ومع وصول الإمارات إلى يوبيلها الذهبي تملأنا مشاعر الفخر والاعتزاز بإنجازات دولتنا التي امتدت خمسة عقود، أثبتت خلالها أن إرادتها لا تعرف المستحيل، وطموحاتها لا حدود لها، والتي توجتها مؤخراً بدخول «مسبار الأمل» الذي صنعته سواعد إماراتية مدار كوكب المريخ في محاولته الأولى. ومن هنا نتطلع نحو المستقبل والعقود القادمة بمزيد من الإنجازات والازدهار، مسترشدين بالرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة.

محطة لاستكمال المسيرة

أكد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن إعلان 2021 عام الخمسين هو تجسيد لإنجازات ونجاحات رائدة حققتها دولة الإمارات منذ نشأتها، ومحطة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والوصول بدولة الإمارات إلى مستويات غير مسبوقة من التقدم والازدهار. وقال: نجني اليوم ثمار خمسين عاماً مضت، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في كل المجالات من أجل تعزيز مساهمة الإمارات في مسيرة الحضارة البشرية.

قيم وطنية سامية

قال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي – مجموعة وصل لإدارة الأصول، إن إعلان عام 2021 عاماً للخمسين جاء حافلاً بالكثير من المعاني الوطنية السامية تشكل في مجملها لحظة تاريخية تحفزنا من جهة على الاحتفاء بالعزيمة الصلبة التي تسلح بها الآباء المؤسسون، وأخلصت لها القيادة الرشيدة من بعدهم، وتشجعنا من جانب آخر على بذل الغالي والنفيس لحفظ الأمانة ومواصلة المسيرة، لتكون الإمارات أكثر الدول تطوراً وأعلاها نمواً في العالم.

إنجازات غير مسبوقة

قال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: يأتي إعلان 2021 «عام الخمسين» بمثابة محطة مفصلية في تاريخ دولة الإمارات التي نجحت خلال السنوات الخمسين الماضية في تحقيق إنجازات حضارية غير مسبوقة تكلّلت بالوصول مؤخراً إلى الفضاء. وتمضي دولتنا اليوم بخطى واثقة على درب التنمية المستدامة، مدعومةً بالرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة التي أرست دعائم متينة لرسم ملامح الأعوام الخمسين المقبلة وفق دعائم قوامها الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة.