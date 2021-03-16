شكرا لقرائتكم خبر عن 4763 جلسة علاج طبيعي لـ1499 حالة من كبار المواطنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، تقديم خدمات جلسات العلاج الطبيعي للمستفيدين من كبار المواطنين، وطريحي الفراش، وذوي الإعاقة، والفئات من فاقدي الرعاية، على مستوى إمارة الشارقة، وضمان تقديم خدمات علاجية بجودة عالية تتماشى مع الإجراءات الصحية والاحترازية الآمنة المتبعة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبلغ عدد المستفيدين الذين تلقوا جلسات العلاج الطبيعي نحو 1,499 حالة من فئة كبار المواطنين وطريحي الفراش وذوي الإعاقة والفئات من فاقدي الرعاية الاجتماعية، حصلوا خلالها على 4,763 جلسة علاجية، منذ بداية العام الجاري 2021، وإلى الآن.

ويقوم فريق العلاج الطبيعي، التابع لمركز خدمات كبار السن، بزيارة أسبوعية لتقديم جلسات العلاج الطبيعي «المباشر»، بعد أن تم تخصيص تقديم الجلسات العلاجية إلى الذين يتطلب وضعهم الصحي ضرورة الحصول على جلسات العلاج الطبيعي بواقع جلسة واحدة أسبوعياً لكل منتسب، أو بما يتم تحديده من قبل الطبيب المعالج، لضمان عدم انقطاع العلاج الطبيعي عن كبار المواطنين وطريحي الفراش، وفقاً لحالتهم الصحية الحرجة.

تطوير الخدمات

وقال أحمد الميل مدير الدائرة: نتطلع باستمرار إلى تقديم كل الخدمات الموجهة للمجتمع في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية لتعزيز جوانب الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم لأفراد المجتمع؛ إذ إن الدائرة تُولي عبر مركز خدمات كبار السن، اهتماماً خاصاً لتطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية عبر اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية في تقديم الخدمات المنزلية.

علاج مباشر وافتراضي

من جانبها؛ أوضحت خلود آل علي، مدير مركز خدمات كبار السن، أن الدائرة تقدم خدماتها للعلاج الطبيعي المباشر عبر الزيارات المنزلية للحالات التي بحاجة ماسة إلى جلسات علاج طبيعي في ظل الأوضاع الصحية لجائحة «كورونا»، فيما يتم تقديم جلسات العلاج الطبيعي الافتراضي «عن بعد» لبعض الحالات.