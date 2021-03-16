شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 192 طلباً لمعالجة ديون متوفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة عن استقبالها ل 192 طلباً لمعالجة وتسوية سداد الديون المعسرة للمواطنين المتوفين، وذلك بالتنسيق مع أسرهم والمحكمة الشرعية المختصة - منذ تكليفها متابعة شؤون ذوي المتوفين المواطنين بالإمارة عام 2012م.

وتقدم خميس بن سالم السويدي رئيس الدائرة بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتوجيهات سموه الدائمة بسداد الديون المعسرة لمواطني الإمارة المتوفين من خلال لجنة معالجة الديون في الإمارة.

وأوضح أن لجنة معالجة الديون قامت بسداد 112,907,021 مليون درهم، وذلك بالتنسيق مع الدائرة بحكم اختصاص الدائرة في متابعة شؤون ذوي المواطنين المتوفين والوقوف على مديونيات متوفيهم والعمل على تسويتها.