شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب «الشارقة صديقة للطفل» يعرِّف بمشاريعه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - ”الخليج 365”

استقبل مكتب الشارقة صديقة للطفل التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة وفداً من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، من لجنتي شؤون الأسرة والشؤون التشريعية والقانونية بهدف الاطلاع على جهود المكتب ومشاريعه الرامية إلى دعم وتعزيز رعاية الطفل، وتكريس ثقافة الوعي بحقوق الطفل في إمارة الشارقة.

واستقبلت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والدكتورة حصة خلفان الغزال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، وأعضاء فريق عمل المكتب، الوفد الزائر.

واستهدفت الزيارة الاطلاع على آخر مستجدات مشروع «الشارقة الصديقة للطفل والعائلة»، التي تم الإعلان عنه في شهر مارس الماضي.