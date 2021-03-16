شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 16-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ عمليات زيادة بنك مصر حصته بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى 90%، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.881 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، المصرية للدواجن، الدلتا للسكر، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جلاكسو سميثكلاين، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للمحابس، ليسيكو مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الأهلي للتنمية والاستثمار، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعلية مصر للدواجن، العامة لصناعة الورق-راكتا، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الدولية للمحاصيل الزراعية. إيقاف تداول 28 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، المصرية للدواجن، الدلتا للسكر، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جلاكسو سميثكلاين، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للمحابس، ليسيكو مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الأهلي للتنمية والاستثمار، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعلية مصر للدواجن، العامة لصناعة الورق-راكتا، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الدولية للمحاصيل الزراعية.

كما تم إيقاف تداول أسهم العبور للاستثمار العقاري، دايس للملابس الجاهزة، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، دلتا للإنشاء والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ريكاب للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 3.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ عمليات زيادة بنك مصر حصته بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى 90%، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.881 مليار جنيه. البورصة تخسر 3.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ عمليات زيادة بنك مصر حصته بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى 90%، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.881 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.14%، والعرب على 11.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 68.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 650.1 مليون جنيه، 665.8 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 63.4 مليون جنيه، 407.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.8 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2156 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13637 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 1383 نقطة.

وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 126 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.812 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.59%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.13%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.057 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.73%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 7.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.87%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 14.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.66%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 32.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.87%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 12.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.34%.

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر إغلاق 4.030 دولار بنسبة تراجع بلغت 8.82%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.73%.