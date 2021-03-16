شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع لثاني جلسة على التوالي رغم استقرار إيجابي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور قرار الاحتياطي الاتحادي.



ويبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية في ظل استمرار جائحة كورونا ومحاولة بلوغ الأهداف المحددة لمعدل البطالة والتوظيف والتضخم.



ومن المنتظر استمرار الاجتماع حتى يوم الأربعاء يليه قرار بشأن الفائدة مع توقعات بالإبقاء عليها قرب الصفر دون تغيير ثم مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.03 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.1% أو ما يعادل 1.7 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1730.9 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1740.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1724.4 دولار.