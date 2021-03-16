شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حملة "اكتشف مصر" لتنمية الوعى السياحى والأثرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادا لإطلاق حملة "اكتشف مصر"، لتنمية الوعى السياحى والأثرى لدى كافة فئات المجتمع وتنشيط حركة السياحة الداخلية، التقى المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بعدد من شباب المدونين والمؤثرين المصريين الذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، حيث استعرض البرامج السياحية التى أعدتها الهيئة ضمن برامج التوعية السياحية والتى سيقوم المدونين والمؤثرين بتنفيذها عن طريق زيارة عددا من المقاصد السياحية والأثرية فى محافظات مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعريف متابعيهم بما تتمتع به هذه المحافظات من مقومات سياحية وأثرية بالإضافة الى العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمعات المحلية، والتعريف بالصناعات اليدوية والتراثية لها.

كما سيقوم هؤلاء المدونين بنشر الصور والفيديوهات التى تعبر عن استمتاعهم بالطبيعة الخلابة والجو المشمس الذى تتمتع به هذه المحافظات وبزيارة المتاحف والمواقع الأثرية بها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات الترويج والتسويق المختلفة والتى يتابعها الملايين مما يساهم فى تشجيع متابعيهم على زيارة هذه الأماكن.

وأشار المهندس أحمد يوسف، إلى أن هذه الزيارات ستعمل على تعريف المواطنين بالحضارة المصرية والآثار والتراث التى تزخر بها بلدهم، والمقومات السياحية التى تتمتع بها مصر، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتحديث آليات الترويج والتسويق والاستعانة بالمدونين والمؤثرين المصريين، باعتبارهم شركاء فى عملية الترويج السياحى لمصر، وإشراك المجتمع، وخاصة الشباب فى بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمقاصد والمنتجات السياحية المختلفة، مما يعمل على تعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن ليكون كل فرد منهم سفيرا للسياحة.

وفى نهاية اللقاء أعرب هؤلاء المدونين عن شكرهم لحرص واهتمام الهيئة على تنظيم هذه الزيارات التى ستتيح لهم الفرصة للتعرف على تاريخ وحضارة بلدهم وإشراكهم فى الترويج السياحى لبلادهم .