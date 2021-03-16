شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي قبيل قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو إيجابي رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وذلك مع بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وسوف يبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية في ظل استمرار جائحة كورونا ومحاولة بلوغ الأهداف المحددة لمعدل البطالة والتوظيف والتضخم.



ومن المنتظر استمرار الاجتماع حتى يوم الأربعاء يليه قرار بشأن الفائدة ثم مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".



كان "باول" قد أكد على أن الاقتصاد الأمريكي تعرض لضعف في وتيرة التوظيف في الأشهر الماضية، لكنه يتوقع العودة إلى التعافي في وقت لاحق هذا العام.



وكشفت بيانات اقتصادية عن انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 3% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 0.5%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 17:56 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.03 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.