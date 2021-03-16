شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره قبيل بيانات المخزون الأمريكي و"برنت" ينخفض بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وأبقى الخام على خسائره قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، بينما ستصدر البيانات الرسمية غدا الأربعاء.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.03 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وتتابع الأسواق أيضا بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي على أن يتم الإعلان غدا عن قراره بشأن الفائدة مما يؤثر في حركة الدولار، وبالتالي في حركة السلع.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 64.6 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 65.4 دولار وأقل سعر عند 63.8 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 1% إلى 68.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.9 دولار وأقل سعر عند 67.3 دولار.