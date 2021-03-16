شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للبناء والتسويق" تُنهي مُذكرة التفاهم المُوقعة مع الألمانية السعودية للصناعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة لشراء 50% من قيمة الشركة الألمانية السعودية للصناعة، والمقدرة بمبلغ 200 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء المذكرة تم لعدم الوصول لإتفاق بين الطرفين لتنفيذ عملية الشراء موضوع المذكرة.

وكانت الشركة قد أعلنت، في فبراير 2020، عن توقيع مذكرة تفاهم لشراء 50% من قيمة الشركة الألمانية السعودية للصناعة، والمقدرة بمبلغ 200 مليون ريال حيث تعمل في قطاع الصناعات الكيماوية.

وخلال الفترة الماضية، مددت الوطنية للبناء التسويق مذكرة التفاهم المبدئية عدة مرات، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) مما أدى إلى تعطل بعض الإجراءات النظامية.

وتجدر الإشارة إلى أن الوطنية للبناء والتسويق حققت صافي أرباح بلغ 2.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 8.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف المواد الاولية بسبب اثر جائحة كورونا.