شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تدفع "الصناعات الكهربائية" للربحية خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الصناعات الكهربائية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها للربحية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 23.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 40.2 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 42.2 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 19.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى، بالإضافة إلى تحسن هوامش الربح لبعض المنتجات.

وارتفعت المبيعات إلى 648.7 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 577.6 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، انخفضت مصروفات البيع والتوزيع من 30.9 مليون ريال إلى 27.5 مليون ريال، وانخفضت المصروفات المالية من 11.1 مليون ريال إلى 7.5 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة ومستوي التمويل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 8.5 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 9.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.