شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يهبط بأرباح "متطورة" 8.7% في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية للصناعات المتطورة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 8.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 26.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 28.6 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 29.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 34.6 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى إنخفاض الإيرادات بسبب إنخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة رغم إرتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وإرتفاع مصاريف الزكاة الشرعيه، وذلك على الرغم من إنخفاض المصاريف العمومية والإدارية وإنخفاض تكاليف التمويل وشطب توزيعات أرباح مستحقة من احدى الشركات المستثمر فيها خلال العام السابق وإرتفاع الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2019.

وارتفعت المبيعات إلى 36.8 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 44.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 20.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 32 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.