«نيوم» تبدأ التسجيل في برنامج مهارات المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت شركة (نيوم) من خلال مبادراتها المجتمعية، التسجيل في برنامج (مهارات المستقبل)، الذي يتكون من عدة مسارات منها مسار التدريب الاحترافي، ومسار التدريب الالكتروني للموظفين والباحثين عن عمل من أبناء المجتمع المحلي، ويهدف إلى تطوير مهاراتهم التقنية والرقمية وتمكينهم من تبني (مهارات المستقبل) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت الشركة ‏أن مسار التدريب الاحترافي يشتمل على عدة دورات مكثفة في المجالات التقنية والرقمية التي تسهم بتزويد من هم على رأس العمل بالأدوات المطلوبة لدعمهم في تطوير كفاءة عملهم ورفع المحتوى التقني لديهم، مشيرة إلى أن من شروط الانضمام لهذا المسار أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم على رأس العمل في أحد الوظائف التقنية أو الرقمية ولديه شهادة دبلوم على الأقل.

وفيما يتعلق بالمسار الثاني أبانت (نيوم) أن التدريب الالكتروني يهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للباحثين عن عمل من خلال تدريبهم عن بعد، حيث يسهم البرنامج في تمكين كوادر وطنية مميزة ومؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال تصميم وتقديم مسارات تدريبية تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية ذات الصلة من شأنها دعمهم للحصول على وظيفة وتحقيق النجاح، ومن شروط الانضمام لهذا المسار أن يكون عمر المتقدم 18 عاما فأعلى، وأن يكون المتقدم منقطعا عن العمل أو متخرجا، وأن يكون المستوى التعليمي للمتقدم دبلوم فأعلى.

برنامج مهارات المستقبل

01 - مسار التدريب الاحترافي:

تسهم بتزويد من هم على رأس العمل بالأدوات المطلوبة لدعمهم في تطوير كفاءة عملهم ورفع المحتوى التقني لديهم.

شروط الانضمام:







أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.



على رأس العمل في إحدى الوظائف التقنية أو الرقمية.



لديه شهادة دبلوم على الأقل.



02 - مسار التدريب الالكتروني:

يسهم في تمكين كوادر وطنية مميزة ومؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

شروط الانضمام: