شكرا لقرائتكم خبر 800 مليون وفورات سنوية من اندماج سامبا والأهلي.. ولا استغناء عن الموظفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما توقع رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية المهندس عمار الخضيري، أن تصل الوفورات من عملية اندماج سامبا في البنك الأهلي إلى أكثر من 800 مليون ريال سنويا، أكد أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف في البنكين نتيجة عملية الدمج.

وأوضح الخضيري خلال لقاء افتراضي نظمه مركز التواصل والمعرفة المالي (متمم) (مبادرة وزارة المالية) بعنوان (الاندماجات وأثرها على تطوير القطاع المصرفي السعودي)، أن الاندماج بين سامبا والبنك الأهلي سيعزز من قدرة البنك الجديد على صنع وتوزيع منتجات جديدة أكثر من السابق، بالإضافة إلى مواكبة النمو في الاقتصاد السعودي مع رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن الاندماج سيمنح البنك الجديد قوة، والهدف الرئيس منها تحسين الأداء لخدمة المساهمين، وتعظيم قدرة البنك على مواكبة النمو في البلاد، متوقعا وصول الوفورات التي سيتم الحصول عليها من خلال عملية الاندماج إلى أكثر من 800 مليون ريال سنويا.

وشدد الخضري خلال اللقاء الذي أداره عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية طلعت حافظ، على أنه لن يكون هناك استغناء عن أي موظف، وأن قيادتي البنكين اختارتا ألا تستخدم أي فقرات للاستغناء عن الموظفين، منوها بأن البنك الأهلي يتمتع بدور قيادي في عدد الموظفين، وأن الاندماج سيمنح البنك الجديد قدرة على المنافسة وخدمة قطاع الأفراد بشكل أكبر.

ولفت إلى أن القيمة السوقية للبنكين ارتفعت إلى 40 و 50 % منذ الإعلان، وأنه لم تحدث مضاربة بين السهمين، وسيتم وضع ميزانية جسورة للبنك الجديد حتى يكون في طليعة الأتمتة والإنترنت (Banking)، مفيدا بأن الخدمات البنكية المقدمة في المملكة تفوق ما يقدم في أوروبا، والطموحات أن تكون المملكة في الطليعة عالميا.

وبين الخضيري أنه تم توقيع الاتفاقية الإطارية بين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي بعد دراسات مستفيضة قامت بها من أعرق وأكبر بيوت الاستثمار في (وول ستريت)، مفيدا بأنه بعد حصول مجموعة سامبا المالية على نسبة التملك العادلة خلال المفاوضات واكتمال النقاشات عن الحوكمة وتشكيل الإدارة واختيار القيادة المندمجة تم التوقيع على (الاتفاقية الإلزامية).