بنك التنمية يطلق التصنيف الائتماني لوسطاء التمويل الأصغر في القطاع غير الربحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن بنك التنمية الاجتماعية خدمة التصنيف الائتماني لوسطاء التمويل الأصغر والأسر المنتجة العاملة في القطاع غير الربحي، كإحدى الوسائل لتطوير وتحفيز شركائه لتحسين الأداء ورفع كفاءة إدارة المحافظ التمويلية، ورفع وعي الأسر المنتجة بأهمية السداد المنتظم من خلال متابعة مؤشرات تقارير الأداء المتاحة على المنصة الوطنية للأسر المنتجة.

وأطلق البنك خدمة التصنيف الائتماني، لأهمية هذا القطاع الحيوي، مما يحمله من فرص واعدة للفئات المستهدفة، والإسهام في تنميته واستدامته من خلال توفير بنية أساسية ملائمة وبيئة أعمال مشجعة لشركائه من وسطاء التمويل، وإيجاد مؤشرات لقياس الجدارة الائتمانية، تهدف إلى زيادة الوعي ورفع الكفاءة وبناء السجل الائتماني لوسطاء التمويل والأسر المنتجة، مما سينعكس إيجابا على جودة المخرجات، وضمان استفادة شريحة واسعة من مستفيدي الوسطاء ومواجهة المخاطر المحتملة، فضلا عن دعمه لثقة المستفيدين من وسطاء التمويل من أصحاب مشاريع الأسر المنتجة أو الأفراد.

ويأتي ذلك ضمن أحد أهم أهداف البنك في العمل على الشمول المالي للفئات المستهدفة وضمان وصول البنك لخدمة تلك الفئات التي قد لا تشملها برامج وخدمات الجهات التمويلية المختلفة بسبب الملاءة والقدرة المالية.

وقدم البنك، الدعم والتمويل لمشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة، شملت عددا من الخدمات المالية وغير المالية، تمت من خلال الجمعيات التنموية، وشركاء التمويل متناهي الصغر في جميع مناطق المملكة، ومنها قروض ميسرة متناسبة مع مراحل نمو أنشطة الأسر، وبناء القدرات والتدريب، بالإضافة لإنفاذ المنتجات للأسواق وحاضنات الأعمال وغيرها.

وبلغ منذ إسناد مهمة تمويل المشاريع متناهية الصغر للبنك، تمويل أكثر من 100 ألف أسرة منتجة بقيمة مالية فاقت الـ 1.3 مليار ريال، من خلال أكثر من 145 جهة من وسطاء التمويل في جميع مناطق المملكة، الذين يسعى البنك لتمكينهم من العمل التنموي وبناء قدراتهم على إدارة المحافظ التمويلية وفق الضوابط والإجراءات.

وأطلق البنك خدمة إصدار شهادات تسجيل الأسر المنتجة من خلال المنصة الوطنية للأسر المنتجة، بهدف تمكين الأسر المنتجة وتحويلها إلى كيانات اقتصادية معرفة لتعزيز موثوقية منتجاتها وتسهيل نفاذها في السوق، حيث تم إصدار أكثر من 60 ألف شهادة أسرة منتجة من خلال المنصة، كما تمت تغطية أكثر من 85 محافظة من محافظات المملكة للاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك، وقد خصص بنك التنمية الاجتماعية الرقم الموحد 920033309 لتقديم الخدمات للأسر المنتجة ووسطاء التمويل.