منتدى خليجي أذربيجاني يوصي بدعم التعاون في الأنشطة التجارية والاستثمارية

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وكان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نظم بالتعاون مع هيئة ترويج الصادرات والاستثمارات الأذربيجانية عن بعد منتدى الأعمال الخليجي الأذربيجاني بمشاركة رئيس اتحاد الغرف سمير ناس وأمين الاتحاد الدكتور سعود المشاري وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللايف.
وأكد ناس خلال المنتدى على ضرورة بذل المزيد من التعاون والعمل المشترك بين الجانبين لاسيما أن أرقام التبادل التجاري بين دول المجلس وجمهورية أذربيجان تعد متواضعة، حيث بلغت 83 مليون دولار عام 2018 منها 55 مليون دولار للصادرات الخليجية و28 مليون دولار للواردات من أذربيجان.
ولفت ناس إلى أن حجم الاقتصاد الخليجي يبلغ 1.6 تريليون دولار عام 2019، ويأتي ترتيبه الثاني عشر عالميا، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 30 ألف دولار، كما تحتل هذه الاقتصاديات أهمية استراتيجية بين اقتصاديات العالم لكونها المصدر الأول للنفط في العالم بنحو 17 مليون برميل يوميا، وتمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم، كما تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج الغاز، ويبلغ حجم صادراتها نحو 600 مليار دولار، بينما تبلغ إجمالي وارداتها 460 مليار دولار عام 2019، فيما يبلغ حجم الإنفاق الحكومي 560 مليار دولار سنويا.
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