شكرا لقرائتكم خبر منتدى خليجي أذربيجاني يوصي بدعم التعاون في الأنشطة التجارية والاستثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى منتدى الأعمال الخليجي الأذربيجاني بعدد من المقترحات، أبرزها تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية أذربيجان لدعم التعاون في الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وعلى إقامة معرض للمنتجات الخليجية والأذربيجانية بمختلف أشكالها وأنواعها، ليشكل منصة بين أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيات مع نظرائهم من الأذربيجان.

وكان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نظم بالتعاون مع هيئة ترويج الصادرات والاستثمارات الأذربيجانية عن بعد منتدى الأعمال الخليجي الأذربيجاني بمشاركة رئيس اتحاد الغرف سمير ناس وأمين الاتحاد الدكتور سعود المشاري وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللايف.

وأكد ناس خلال المنتدى على ضرورة بذل المزيد من التعاون والعمل المشترك بين الجانبين لاسيما أن أرقام التبادل التجاري بين دول المجلس وجمهورية أذربيجان تعد متواضعة، حيث بلغت 83 مليون دولار عام 2018 منها 55 مليون دولار للصادرات الخليجية و28 مليون دولار للواردات من أذربيجان.

ولفت ناس إلى أن حجم الاقتصاد الخليجي يبلغ 1.6 تريليون دولار عام 2019، ويأتي ترتيبه الثاني عشر عالميا، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 30 ألف دولار، كما تحتل هذه الاقتصاديات أهمية استراتيجية بين اقتصاديات العالم لكونها المصدر الأول للنفط في العالم بنحو 17 مليون برميل يوميا، وتمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم، كما تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج الغاز، ويبلغ حجم صادراتها نحو 600 مليار دولار، بينما تبلغ إجمالي وارداتها 460 مليار دولار عام 2019، فيما يبلغ حجم الإنفاق الحكومي 560 مليار دولار سنويا.