3.9 % تراجع الناتج المحلي للمملكة في الربع الرابع 2020

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وتأثر الناتج المحلي بشكل ملحوظ بتراجع قطاع النفط مع خفض المملكة للإنتاج في ظل اتفاق «أوبك+»، إضافة إلى تباطؤ القطاع غير النفطي بسبب تأثره بجائحة فيروس كورونا.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أمس، أن الناتج المحلي للقطاع النفطي انخفض بنسبة 9% في الربع الرابع 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ليصل إلى 254.98 مليار ريال، لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 38.7% مقارنة بنحو 40.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إلى أن القطاع غير النفطي سجل تراجعا بنسبة 1% ليصل إلى 398.2 مليار ريال لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 60.5%.
وبحسب بيانات الهيئة حققت أنشطة الخدمات المصرفية أعلى معدلات النمو خلال الربع الرابع 2020، حيث بلغت 4.7%، تلتها الأنشطة الزراعية بمعدل نمو قدره 3.6%، ثم خدمات المال والتأمين والعقارات بنسبة 1.9%. في المقابل سجل نشاط التعدين والتحجير الانخفاض الأكبر خلال الفترة بمقدار 9.5%، تلاه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.8 %، ثم أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية ﺑ2.1%.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء نشرت في فبراير الماضي التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة والتي أظهرت انخفاضا بنسبة 3.8% في الربع الرابع 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
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