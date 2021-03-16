شكرا لقرائتكم خبر حظر صيد الناجل والطرادي في البحر الأحمر لشهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، صيد سمك (الناجل والطرادي) على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءا من الخميس 1 إبريل 2021م، وحتى الاثنين 31 مايو 2021م.

وأوضح مدير عام إدارة المصائد البحرية المهندس خالد الشايع في تعميم صادر لفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمناطق (عسير، تبوك، جازان، مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، أن الهدف من الحظر، إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.

ودعا المهندس الشايع مديري فروع الوزارة بهذه المناطق إلى التنبيه على الصيادين بضرورة الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر صيد تلك الأسماك، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد بالمملكة؛ للمحافظة على استدامة الثروات الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

حظر الصيد:

سمك الناجل

سمك الطرادي







الفترة: من 1 أبريل إلى 31 مايو 2021



المناطق: عسير، تبوك، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة



الأهداف: