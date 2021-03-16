445 ألف شهادة ضريبة تصرفات عقارية حتى فبراير 2021

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وتضمن التقرير استفادة 45 ألف أسرة جديدة خلال يناير وفبراير الماضيين من عام 2021 منها 31 ألف أسرة سكنت منازلها، بالإضافة إلى مستهدفات العام الحالي والتي تتضمن خدمة 220 ألف أسرة جديدة، وإتاحة 30 ألف أرض سكنية للحجز وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء، وتوفير 140 ألف قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
واستعرض تحديثات أعمال البناء في 60 مشروعا يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى وتتنوع ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس لتقدم مفهوم جديد للسكن بتوفر المساحات الخضراء والخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، وما توفره من جودة حياة ضمن بيئة سكنية متكاملة وحلول تمويلية متنوعة بسعر تنافسي.
كما أبرز التقرير الخدمات السكنية المتكاملة التي يقدمها (سكني) الكترونيا باستحقاق فوري خلال دقائق، وتشمل استعراض وحجز الوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي الكترونيا، والاستفادة من توصيات خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء الكترونيا، وتوثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الالكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.
أبرز منجزات سكني حتى فبراير 2021:
- 445,288 شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول.
- 45,764 أسرة جديدة استفادت من حلول سكني خلال يناير وفبراير.
- 31,691 أسرة سكنت منازلها خلال يناير وفبراير
مستهدفات 2020:
- خدمة 220 ألف أسرة جديدة.
- إتاحة 30 ألف أرض سكنية للحجز.
- ضخ 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.
- توفير 140 ألف قرض عقاري مدعوم
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