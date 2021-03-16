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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل، عقد اجتماعه الرابع برئاسة أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد وحضور أمين المنطقة رئيس المجلس التأسيسي المهندس إبراهيم أبوراس وأعضاء المجلس. واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعد على عرض محددات وضوابط إنشاء الشركات البلدية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 297 بتاريخ 1433/9/11، وكذلك مهام المجلس التأسيسي المعتمد من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.



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