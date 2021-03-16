ربط الكتروني بين صندوق البيئة والصندوق الزراعي و«إيفاء»

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وأوضحت أن الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية يأتي تماشيا مع استراتيجية الوزارة بالعمل على التكامل والترابط بين مختلف الجهات لتنفيذ تعاملات الكترونية مرنة ومتكاملة، بهدف تبادل البيانات وتحسين سرعة إنجاز المعاملات بشكل الكتروني وزيادة جودة الخدمات عن طريق تقليل العمل الورقي وحماية البيئة بتطبيق التعاملات اللاورقية، والاعتماد على التعاملات الالكترونية.
وتستهدف الوزارة بهذه الخطوات التي تأتي ضمن خطة التحول الرقمي العمل على أتمتة إجراءات العمل، لتسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة المستفيدين، حيث تعمل الوزارة على أتمتة كاملة لخدماتها، تحقيقا لخطتها الاستراتيجية في التحول الرقمي، وتماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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