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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى تأصيل صناعة السياحة في منطقة جازان، أوصى باستثمار مقومات منطقة جازان الطبيعية.

وشدد رئيس غرفة جازان خالد صائغ، على أهمية التوصيات التي خرج بها الملتقى، مبينا أنها خضعت للدراسة والمراجعة والتدقيق من قبل مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وتضمنت التأكيد على إعداد خطة استراتيجية للسياحة بمنطقة جازان من قبل وزارة السياحة، بهدف دعم صناعة السياحة بالمنطقة وتنميتها وفق رؤية المملكة 2030، ودعم الاستثمار السياحي بالمنطقة عبر القروض المقدمة من قبل صندوق التنمية السياحي للمشروعات السياحية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وأوضح أن الملتقى أوصى بأهمية تطوير المواقع السياحية الجاذبة في منطقة جازان، مثل جزر فرسان والقطاع الجبلي والشواطئ، إلى جانب أهمية تبني إيجاد نمط جديد للاستثمار السياحي في المنطقة، بالاستفادة من تجارب عالمية ناجحة، خاصة في مجال السياحة الريفية.