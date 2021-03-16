شكرا لقرائتكم خبر عن الجمع بين الاقتصاد والبيئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدنا جميعاً خلال جائحة «كوفيد-19»، الأهمية العالمية البالغة لبناء بنية تحتية مستدامة تتمحور حول الإنسان، والمشاكل الناجمة عن عدم توفر هذه البنية للمستشفيات اللازمة لعلاج مرضى «كورونا».

ولم يكن هذا في البلدان النامية فقط، ولكن في العالم المتقدم أيضاً، حيث لم تكن هناك عملية فعلية لتقييم مؤشرات الاستدامة التي تركز على الإنسان البيئي، وهو أمر يجب مراجعته.

في العقود القليلة الماضية، وضعت الدول في جميع أنحاء العالم سياسات لجذب المزيد من الشركات للاستثمار على أراضيها. وبينما كانت هناك العديد من الشروط البيئية المرافقة لإتمام هذا الاستثمار، من إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وشهادة المباني الخضراء، وما إلى ذلك، لا يتم بالمقابل منح السكان المقيمين في المناطق المحيطة بهذه الاستثمارات في كثير من الأحيان الاعتبارات نفسها.

وحققت الهند خلال الأعوام الثلاثين الماضية نمواً غير مسبوق، بزيادة 23%. ويمكن أن يعزى ذلك إلى ثورة التكنولوجيا، وزيادة توافر المهارات والفرص الاقتصادية التي انفتحت في المدن حديثة التكوين.

ولكن مع ضيق الوقت لتأسيس صناعة في مدينة تضم أدنى مقومات البنية التحتية، يصبح من الصعب مطابقة الطلب مقابل حاصل العرض.

وفي معظم الدول، يتم التخطيط للبنية التحتية اعتماداً على مجموعة بيانات تم جمعها في السنوات السابقة، مع عدم وجود اعتبار واضح للتوسع الذي تشهده المدينة في الواقع. وبينما اهتمت إدارات المدن والقطاع الخاص بهذا من خلال المباني الشاهقة والبنية التحتية للنقل، إلا أنهم يغضّون الطرف عن المرافق الأخرى، مثل معالجة المياه، ومرافق المستشفيات، وجودة الهواء، والصحة والسلامة، وأكثر من ذلك بكثير.

وعندما يتم إنشاء صناعة جديدة، تبدأ البنية التحتية المحيطة بالمنشأة بجذب العديد من الشركات الصغيرة والتواصل معها، وسرعان ما تصبح مثقلة بالأعباء البيئية التي لا تقدر على معالجتها. وبسبب عدم وجود آلية لقياس الضرر الذي لحق بالنظام البيئي، يبدأ ذلك بالانعكاس على نوعية الحياة الموجودة حول هذه الصناعات.

المطلوب في هذا الوقت منصة تقنية تمكّن فريق تخطيط المدينة من تحديد وسائل الراحة ونطاق البنية التحتية وعتبة النمو بشكل مناسب. كيف سنعرف أن المدينة مجهزة جيداً بكل البنية التحتية اللازمة عندما يكون لديك سكان جدد يأتون كل ساعة؟ كل هذا مستحيل إذا لم يكن لدينا بيانات أو معلومات تزوّد الإدارة بالأدوات اللازمة في الوقت الفعلي.

ونشهد الآن تركيزاً شديداً على كيفية إعادة بناء الاقتصاد العالمي، وهناك فرصة هائلة للدول لتطوير آلية يمكن أن تجمع بين الاقتصاد والبيئة بطرق أكثر كفاءة. تماماً مثلما يحتاج نهجنا في التنمية الصناعية والحضرية إلى التركيز على الحياة المستدامة التي تتمحور أكثر حول البيئة البشرية.

المنتدى الاقتصادي العالمي