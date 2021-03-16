شكرا لقرائتكم خبر عن الصايغ: «عام الخمسين» بداية مستقبل مشرق بالإنجازات الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أحمد بن علي الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن إعلان 2021 عام الخمسين يمثل فرصة لنا جميعاً، لنستذكر تاريخنا وإرثنا العظيم، والتقدم والتطور الذي شهدته الإمارات بسواعد أبناء الوطن المخلصين والمقيمين الذين أسهموا في مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف في تصريح له بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين»: «إنني على يقين بأن هذه البداية نحو تحقيق طموحات وتطلعات أكبر يرسمها أبناء الوطن، ليستكملوا من خلالها مسيرة الاتحاد التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والآباء المؤسسون، والتي غرست في مجتمع الإمارات قيماً سامية وعززت فيهم روح الفريق الواحد».

وأكد الصايغ التزام سوق أبوظبي العالمي بفتح آفاق جديدة لجيل الشباب لتعزيز طاقاتهم وإمكاناتهم والارتقاء بمستقبل الوطن الغالي، وقال إنه على الرغم من الظروف التي يشهدها العالم، نؤكد مواصلة العمل لكي نكون في الطليعة على الصعد كافة، بما يلبي طموحات الإمارات نحو مستقبل مشرق مليء بالإنجازات الجديدة. (وام)