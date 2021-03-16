شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: انطلاقة لمرحلة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2021 في دولة الإمارات "عام الخمسين" يشكل انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرة التنمية والإنجاز التي تشهدها الدولة على المستويات كافة، ويؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على مواصلة نهج آبائنا المؤسسين الذين وضعوا الأسس الراسخة لاتحاد الإمارات وحرصوا على تطوير خطط عمل مستقبلية لازدهارها وتطورها ، فأصبحت خلال عقود قليلة أيقونة الازدهار والتطور والحضارة والتنمية المستدامة تتصدر المؤشرات العالمية في مختلف المجالات.

(وام)