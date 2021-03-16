شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 102,290 وحدة عقارية ضمن نظام «توثيق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجزت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال قطاع الأراضي والعقارات تسجيل 102,290 وحدة سكنية وعقارية للشركات العقارية ضمن نظام تسجيل العقود الإيجارية (توثيق).

وتواصل بلدية مدينة أبوظبي نهجها في ترسيخ قواعد السوق العقارية من خلال تطبيق قانون التنظيم العقاري رقم (3) لسنة 2015، والسعي المستمر لحفظ حقوق جميع الأطراف العاملة في السوق العقارية من مطورين ومستثمرين، ومؤجرين ومستأجرين، ووسطاء، وأمناء حساب وغيرهم. (وام)