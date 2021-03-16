شكرا لقرائتكم خبر عن أوراق قديمة تكشف «الحقيقة».. قصة حياة رجل أعمال أمريكي خطفه والده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

قصة حقيقية تخبرنا عن شخصيات تعيش بيننا تآلفت أو تنافرت، حولها القلوب لكنها كونت مفردات حياتنا بعضنا تعايش معها في الحبكات الدرامية وصورة معانات ونجاحات وانكسارات، حيث بدأت القصة التي نتحدث عنها عام 1939، والتي كانت نهايتها سعيدة بعد 57 عاماً.

تبدأ أحداث القصة عندما اختطف أب من أصول سورية نشأ في بينسونهورست ابنه إدموند أ حاجيم«EDMUND A HAJIM» ذا الثلاث سنوات من والدته عام 1939 صوفي، من سانت لويس، وذلك عقب انفصالهما ورحيل الأم والابن إلى سانت لويس. وأخبر الأب ابنه فيما بعد أن والدته توفيت عندما كان صغيراً في حين كانت على قيد الحياة، حيث كان الاختطاف مجرد بداية لمشاكل طفولة حاجيم والآلام والمصاعب التي واجهها في حياته.

وفي العام 1942، تم تجنيد جاك والد حاجيم في البحرية الأمريكية واضطر لترك ابنه وتنقل الصبي في خمسة دور رعاية واستمر والده في البحرية الأمريكية 4 سنوات دون رؤية ابنه وكتب الطفل إلى والده: «أبي، أتمنى أن تحضر في عيد ميلادي، لقد مر وقتاً طويلا لم أراك فيه».

وعاد الأب إلى ابنه وانتقلا إلى مدينة نيويورك، حيث عانى والد جاك صعوبات في العثور على عمل ثابت، ليشتغل على متن سفينة ويترك حاجيم البالغ من العمر 11 عاماً في فندق وحده لأسابيع، قبل أن ينتقل الفتى إلى دار أيتام في يونكرز لتكون نقطة التفوق في حياته، حيث مارس الرياضة وتولى وظائف خلال ذلك، واستمر في ذلك حتى دخل جامعة روتشستر وتخرج فيها، ثم لاحقاً كلية هارفارد للأعمال قبل دخول عالم المال، وكان خلالها يرى والده على فترات متقطعة.

وعمل حاجيم في وظائف رفيعة المستوى في شركات السمسرة بما في ذلك Lehman Brothers، ثم تزوج وأنجب ثلاثة أطفال وعاش حياة سعيدة في ولاية كونيتيكت.

وفي عام 1971، توفي والده، وأثناء ترتيب متعلقاته، اكتشف أشياء تتعلق بطفولته فلم يرد أن يتذكر طفولته المؤلمة، وتركها لمدة 25 عاماً حتى عام 1996، وعندما كشف ما تحتويه تبين أن والدته لم تمت، فأوكل مهمة البحث لأشخاص وباستخدام سجلات الزواج، اتضح أن والدته على قيد الحياة وتبلغ من العمر 81 عاماً وتعيش بمفردها في سانت لويس، حيث كانت تزوجت مرة أخرى، وأنجبت ابن واحد وعاشت معه حتى عام 2008 قبل أن ترحل عن عمر يناهز 93 عاماً.

ويُعد إدموند أ حاجيم اليوم أحد أباطرة وول ستريت وشخصية مهمة في عالم المال والأعمال.