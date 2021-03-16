شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على وحدة سكنية من خلال مبادرة الرئيس للتمويل العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساؤلات كثيرة تدور فى أذهان المواطنين، بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى أكبر مبادرة للتمويل العقارى فى مصر بفائدة 3%، وأبرزها كيف يمكن الحصول على وحدة من خلال هذه المبادرة؟ وهل القطاع الخاص يدخل ضمن نطاق المبادرة؟ وغيرها سيتم الإجابة عليها فى هذا التقرير..

من هم الذين تنطبق عليهم هذه المبادرة؟ المبادرة تشمل كافة الوحدات السكنية التى لا تزيد قيمتها على مبلغ 2 مليون جنيه، وبشرط أن تكون هذه الوحدات جاهزة وكاملة التشطيب.

هل هذه المبادرة ستقتصر على مشروعات الدولة؟بالطبع لا ولكن وحدات مشروعات وزارة الإسكان بمختلف أنواعها سواء مشروع الإسكان الاجتماعى أو سكن مصر أو دار مصر، ستدخل ضمن نطاق المبادرة، وذلك لأن هذه الوحدات تكون جاهزة للسكن قبل تحرير عقود الاستلام، وهو ما يجعلها تندرج ضمن المبادرة.

ما هى الشروط الخاصة بالحصول على قرض تمويل عقارى؟تشترط مبادرات التمويل العقارى الذى يطلقها البنك المركزى، أن تكون الوحدات مسجلة وليس عليها أى مخالفات، وتكون أيضًا كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل.

ما الفرق بين المبادرة الجديدة التى أطلقها الرئيس السيسى والمبادرات الأخرى؟المبادرة الجديدة ستتيح التمويل حتى 30 سنة بدلا من المبادرة الحالية التى يصل الحد الأقصى لمدة التمويل 20 سنة.

إلى أى مدى تساهم تلك المبادرة فى إنعاش القطاع العقارى المصرى وخاصة بعد حالة تراجع المبيعات التى يشهدها القطاع فى الوقت الحالى؟

لا شك أن تلك المبادرة ستساهم بشكل كبير فى حدوث إنتعاشة كبيرة للقطاع العقارى المصرى، وتوفر فرص حقيقة لكافة المواطنين بمختلف شرائحهم للحصول على وحدة سكنية، وهو ما يعود بشكل ايجابى على القطاع العقارى وانتعاش حركة المبيعات من جديد.

ما هى أبرز المناطق التى ستكون أكثر تيسيرا للحصول على قرض تمويل عقارى فى المبادرة الجديدة؟المدن الجديدة ستأتى على أبرز المناطق التى ستستفيد من تلك المبادرة، نظرا لأن كافة الوحدات بها تكون مرخصة وقابلة للتسجيل فى الشهر العقارى، وهو ما يجعلها أكثر ملائمة لشروط البنوك وشركات التمويل العقارى.

كيف يتم احتساب الفائدة على قرض التمويل العقارى فى المبادرة الجديدة؟المبادرة الجديدة تنص على أن تكون فائدة القرض 3% فقط بدلا من 7% لمحودى الدخل و8 % لمتوسطى الدخل، ولكن يتم احتساب الفائدة على المبلغ المتبقى وليس كامل قيمة الوحدة، بمعنى إذا سدد العميل نسبة الـ20% من قيمة الوحدة قبل الاستلام، يتم احتساب الفائدة على المبلغ المتبقى وهو 80% من قيمة الوحدة.

هل هناك حد أقصى للدخل الشهرى سواء للأسرة أو الأعزب؟

بالطبع.. يشترط البنك المركزى وجود حد أقصى لدخل الأسرة للاستفادة من قرض التمويل العقارى، ووصل الحد الأقصى 50 ألف جنيه للأسرة شهريا، و40 ألفًا للفرد في المبادرة التي تعمل الآن.