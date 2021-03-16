شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كافة قطاعات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء باستثناء صعود "السيارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء صعود قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.84%، فيما تصدر القطاعات المتراجعة المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.53%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 3.01%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.09%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.92%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.86%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.62%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.62%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.99%.

كما تراجع قطاعي التجارة والموزعون والخدمات التعليمية بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.94%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.8%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.06%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ عمليات زيادة بنك مصر حصته بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى 90%، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.881 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.14%، والعرب على 11.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 68.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 650.1 مليون جنيه، 665.8 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 63.4 مليون جنيه، 407.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.8 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2156 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13637 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 1383 نقطة.

وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 126 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.