شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو «أدنوك للتوزيع» يقرون التوزيعات النصفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطط لافتتاح 70 محطة خدمة في عام 2021

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، أن مساهميها قد وافقوا خلال اجتماع جمعيتها العمومية، الذي عُقد للمرة الثانية عن بعد من خلال الاتصال المرئي، على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك تعديل سياسة توزيعات الأرباح. وساعد أداء الشركة القوي ونموها المستمر، على الرغم من التحديات المستمرة التي واجهتها نتيجة لجائحة كوفيد-19، على وضع سياسة توزيعات أرباح تدريجية واضحة بالنسبة للمستثمرين على مدى العامين المقبلين، بتوزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم لعام 2021 (20.57 فلس للسهم)، تليها توزيعات أرباح لا تقل قيمتها عن 2.57 مليار درهم لعام 2022 (مقارنة بنسبة 75% من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة السابقة). وستظل سياسة توزيع أرباح للأعوام المقبلة كما هي عليه بتوزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتعكس السياسة الحالية لتوزيع الأرباح الموقع المالي القوي للشركة، والثقة في قدرتها على تحقيق النمو والإيرادات مستقبلاً.

وبالإضافة إلى ذلك، وافق مساهمو شركة «أدنوك للتوزيع» على دفع النصف الثاني والأخير من توزيعات الأرباح لعام 2020 بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلس للسهم)، والتي تعكس زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2019، وهو ما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التصاعدية.

وتحدث الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، رئيس مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع»، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، حيث أكد للمساهمين عزم الشركة على الاستمرار في التركيز على فرص النمو الواعدة لضمان استمرارية النجاح محلياً ودولياً، مع الالتزام بالحفاظ على سلامة عملائها وموظفيها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الضرورية.

64 محطة خدمة جديدة

وثمّن الجابر، خلال كلمته الافتتاحية، عالياً رؤية القيادة الرشيدة، والقرارات والتوجيهات التي اتخذتها الحكومة، والجهود الوطنية المميزة للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارات الخارجية والداخلية والدفاع والصحة والتعليم، وهيئات الصحة على مستوى الدولة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، حيث ساهمت جهودهم الدؤوبة، واستجابتهم السريعة والفعالة، في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في مواجهة جائحة كوفيد-19.

كما نوّه بجهود شركة «أدنوك للتوزيع» المستمرة لتحقيق خططها للنمو الذكي في عام 2020، حيث افتتحت الشركة 64 محطة خدمة جديدة في مختلف أنحاء الإمارات، وهو ما يمثل عشرة أضعاف ما تم افتتاحه خلال عام 2019، مع التركيز على دبي، حيث وسعت الشركة شبكتها بشكل كبير هناك بافتتاح 20 محطة خدمة جديدة. وتضمن ذلك أيضاً 38 محطة خدمة من طراز أدنوك «On-the-go» المصممة لتوفير خدمات بيع الوقود ومنتجات التجزئة للمناطق التي يصعب فيها افتتاح المحطات التقليدية. كما حدّثت الشركة 100 من متاجر «واحة أدنوك»، حيث منحت عمليات التحديث المتاجر بيئة عصرية جاذبة.

وأضاف الجابر قائلاً: «تتصدر ’أدنوك للتوزيع‘ مكانة رائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، مدعومة بسجل هوامش مستقرة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، وأكبر شبكة متاجر تجزئة في البلاد، بالإضافة إلى علامة تجارية تعتبر اسماً وطنياً رائداً».

ووفقاً للوائح المنظمة للسوق، أكمل عدد من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين فترة خدمتهم، وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، وافق المساهمون على ترشيح أعضاء جدد ليحلوا محلهم.

وعززت «أدنوك للتوزيع» نمو شبكة محطاتها دولياً، بإبرامها في عام 2020 اتفاقية ً للاستحواذ على 15 محطة خدمة في المملكة العربية السعودية، لتضاف إلى المحطتين اللتين افتتحتها الشركة في المملكة في نهاية عام 2018. وتقع محطات الخدمة الجديدة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وسيتم تحديثها وفقاً لمعايير العلامة التجارية لشركة «أدنوك للتوزيع»، من أجل تقديم خدمات التزود بالوقود والبيع بالتجزئة بجودة عالية للعملاء. وتبع هذه الصفقة الإعلان في فبراير 2021 عن تنفيذ اتفاقيتين إضافيتين للاستحواذ على 20 محطة أخرى، مما سيرفع إجمالي عدد محطات الشركة في السعودية إلى 37 محطة خدمة، وهو ما يعكس التزام الشركة بتوسعة أعمالها في المملكة. وتخضع الصفقات الثلاث لشروط معينة، من ضمنها الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

تحديث متاجر التجزئة

كما سلط الدكتور سلطان أحمد الجابر الضوء على تركيز شركة «أدنوك للتوزيع» على تحديث متاجر التجزئة وتوفير تجربة تسوق حديثة وعصرية لعملائها في عام 2020، من أجل تلبية طلبات العملاء الذين تغير سلوكهم خلال فترة جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال تسريع استراتيجية الشركة للتحول الرقمي واعتماد أساليب الدفع التي لا تتطلب اللمس كخيار الدفع عبر الهاتف المتاح عبر تطبيق أدنوك للتوزيع. كما استحدثت الشركة خدمة توصيل طلبات متاجر التجزئة عبر الإنترنت حيث أصبح بمقدور العملاء طلب منتجات عبر الإنترنت من أكثر من 100 فرع «واحة أدنوك» في جميع أنحاء الإمارات، ليتم توصيلها عبر شركتي خدمات التوصيل «طلبات» و«كاريدج». وبالإضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق الخدمة الحالية لتوصيل الوقود وأسطوانات الغاز المسال.

وواصل القول: «يعتبر دعم الجهود الوطنية في صميم كل جهود ’أدنوك للتوزيع‘، وقد اتضح ذلك خلال العام الماضي من أي وقت مضى، فقد استمرت الشركة بتعزيز القيمة المحلية المضافة، والتركيز على الموردين المحليين، وتعتزم الشركة الاستمرار في هذا التوجه خلال عام 2021».

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت شركة «أدنوك للتوزيع» إقبالًا كبيراً من قبل المستثمرين، على ضوء الطرح الخاص الذي قامت به الشركة الأم «أدنوك» لصالح مؤسسات استثمارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي كان إنجازاً متميزاً ومهماً. ويعد طرح 1.25 مليار سهم من أسهم شركة «أدنوك للتوزيع»، تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار أمريكي، أكبر عملية طرح خاصة تقوم بها شركة مساهمة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعكس هذه الصفقة الطلب الكبير على أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» من قبل المستثمرين، والذي جاء نتيجة الأداء القوي للشركة. ويشير ارتفاع نسبة التداول الحر إلى 20% إلى توسع قاعدة المستثمرين في الشركة، مما يتيح المزيد من السيولة لتداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

الفرص الاستثمارية

كما تطرق الجابر في كلمته إلى الفرص الاستثمارية التي تُتيحها شركة «أدنوك للتوزيع» حيث قال: «تتيح أسهم أدنوك للتوزيع اليوم عائدات مجزية للمساهمين والمستثمرين مع توفير مزايا تجمع بين انخفاض مستوى التعرض لتقلبات أسعار النفط، وبين تدفقات نقدية مستقرة وإمكانية نمو قوية وسياسة توزيعات أرباح جذابة تحقق عائدات يمكن توقعها».

وفي هذا السياق، حققت شركة «أدنوك للتوزيع» نتائج مالية غير مسبوقة في عام 2020، وهو ما يعكس أداء الشركة القوي ومرونتها، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 9.7% وبلغ 2.4 مليار درهم، أو 0.195 فلس للسهم، في حين ارتفعت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31.6% لتبلغ 3.62 مليار درهم.

وأضاف الجابر: «فيما نستمر بمكافحة الجائحة والاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19، فإنني على ثقة تامة بأن الجهود المخلصة والدؤوبة لفريق عملنا ستمكّننا من الاستفادة من التقدم الذي حققناه، وستخلق العديد من فرص النمو الواعدة لضمان استمرارية النجاح مستقبلاً».

تخطي التحديات

من جانبه، قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: «نفتخر بالإنجازات التي حققناها خلال عام 2020. لقد أظهرنا قدرة كبيرة على تخطي التحديات التي أفرزتها الظروف غير المسبوقة أثناء وباء كوفيد-19. ويعود الفضل في نجاحنا إلى حد كبير إلى اجتهاد وتفاني موظفينا الذين هم أثمن أصولنا، بالإضافة إلى نموذج عملنا المرن الذي أتاح لنا إمكانية التأقلم مع المتغيرات السريعة والمتنامية في سلوك العملاء. وفي هذا الإطار، نؤكد على التزامنا بخدمة المجتمع وضمان استمرارية توفير إمدادات الوقود والطاقة التي تعتبر من الشرايين الحيوية خلال الأزمات، كما سنفي بوعودنا للمستثمرين، سواء كان ذلك من خلال تنفيذ استراتيجتنا للنمو الذكي أو من خلال نموذج عائدات مجزي يقدم رؤية شفافة للأرباح المستقبلية. وتتمتع»أدنوك للتوزيع«بوضع جيد يتيح لها الاستمرار في تعزيز النجاحات الحالية، داخل الدولة وخارجها، خلال العام القادم، كما ستواصل الشركة مسارها لتحقيق أرباح أساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بما لا يقل عن 1.0 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.»