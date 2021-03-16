شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تطبيق سيجنال عن العمل في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنتشن (الصين) - رويترز

قال مستخدمون إن تطبيق التراسل المشفر سيجنال لم يعد يعمل في الصين دون استخدام شبكة افتراضية، منذ صباح الثلاثاء.

وباتت السلطات الإلكترونية في الصين صارمة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، ما وسع نطاق حظر التطبيقات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

كما تعذر الوصول إلى موقع سيجنال في الصين صباح الثلاثاء.

ولم يرد فريق سيجنال الإعلامي على طلب التعليق، كما لم يتسن الوصول إلى إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية للتعليق.

وشهد استخدام سيجنال زيادة كبيرة في مختلف أرجاء العالم بعد السادس من يناير/كانون الثاني عندما قام تطبيق واتساب بتحديث شروط الخصوصية واحتفظ بالحق في مشاركة بيانات المستخدم مع شركة فيسبوك والوحدات التابعة لها.