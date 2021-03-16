شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تحافظ على مكاسبها.. 55% من السيولة على 4 شركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حافظت الأسهم المحلية على مسارها الأخضر في جلسة منتصف الأسبوع، بالرغم من عمليات جني أرباح جزئي على بعض الأسهم، فيما نجح سوق دبي في الارتفاع 0.09% بدعم «الإمارات دبي الوطني»، إلى جانب الأسهم الدفاعية في قطاع النقل، في حين صعد سوق أبوظبي 0.72% معززاً بمكاسب «اتصالات» و«أبوظبي الأول» و«الدار»، فيما سجلت السيولة منذ مطلع الأسبوع 3.2 مليار درهم. وأمام تعرض أسهم «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» لعمليات جني أرباح في سوق دبي، نجح «الإمارات دبي الوطني» في الصعود 1.29% و«أرامكس» 2.36% و«العربية للطيران» 0.7% و«دو» 0.98%. وفي سوق العاصمة، ارتفع «أبوظبي الأول» 0.98% و«اتصالات» 1.45% و«الدار» 0.81%، وجاءت هذه الارتفاعات مدعومة بعمليات شراء مؤسساتي بـ52.89 مليون درهم كمحصلة شراء في أبوظبي.وتركزت 55% من السيولة في جلسة، الثلاثاء، على 4 أسهم، وهي «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«إعمار العقارية» و«جي إف إتش» و«دبي الإسلامي»، بما يعادل 566.34 مليون درهم. وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 1.035 مليار درهم، منها 841.6 مليون درهم في سوق أبوظبي، و193.5 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 280.6 مليون سهم، توزعت بواقع 132.07 مليون سهم في أبوظبي و148.6 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 34 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 5878 صفقة.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع نسبته 0.09% عند مستوى 2621.38 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل والاتصالات والسلع. وزاد قطاع البنوك 0.37% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.29% فيما نزل «دبي الإسلامي» 0.41%. كما ارتفع قطاع النقل 1.58% مدفوعاً بصعود «العربية للطيران» 0.77% و«أرامكس» 2.36% فيما تراجع «الخليج للملاحة» 0.86%. وعلى العكس نزل قطاع الاستثمار 1.13% بعد 1.13% مع نزول «دبي للاستثمار» 1.22% و«دبي المالي» 0.9% و«شعاع كابيتال» 0.86%. وهبط قطاع العقارات 0.5% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.07% و«ديار» 1.13% و«الاتحاد العقارية» 0.75% فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 0.7%.

سوق أبوظبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.72% عند مستوى 5749 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة. وارتفع قطاع البنوك 0.53% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.68% و«أبوظبي الإسلامي» 0.62% فيما نزل «أبوظبي التجاري» 0.16%. وزاد قطاع العقار 0.68% نتيجة ارتفاع «الدار» 0.81% رغم نزول «رأس الخيمة العقارية» 1.87%. كما صعد قطاع الاتصالات 1.45% مستفيداً من مكاسب «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الاستثمار 0.89% بفعل ارتفاع «العالمية القابضة» 1.02% و«إشراق» 2.02% أمام نزول «الواحة كابيتال» 0.83%. وصعد قطاع الطاقة 0.38% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 0.47% و«طاقة» 0.72% مع استقرار «دانة غاز» من دون تغيير.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 39.5 مليون درهم مغلقاً عند 3.7 درهم، تلاه «جي إف إتش» بسيولة بلغت 35.47 مليون درهم ليغلق عند 0.633 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 31.38 مليون درهم وأقفل عند 4.8 درهم. وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 266.7 مليون درهم مغلقاً عند 14.7 درهم، تلاه «العالمية القابضة» مستقطباً 193.3 مليون درهم وأقفل عند 49.5 درهم، ثم «أغذية» بتداولات بقيمة 70.7 مليون درهم ليغلق عند 6.59 درهم. وسجل «الإمارات للمرطبات» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 4.89% مغلقاً عند 15 درهماً، بينما سجل «تكافل الإمارات» التراجع الأكثر بنسبة 9.65% ليغلق عند 1.31 درهم. وكان في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي «أبوظبي الوطنية للتكافل» بنسبة 4.55% مغلقاً عند 5.75 درهم، بينما جاء في مقدمة المتراجعين «الوطنية للتكافل» بنسبة 9.96% إلى 0.768 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 54.32 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.66 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و49.66 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 54.32 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 10.29 مليون درهم محصلة بيع العرب، و44 مليون درهم محصلة بيع المواطنين. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم محصلة شراء، منها 8.5 مليون درهم محصلة شراء العرب، و1.28 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و300 ألف درهم فقط محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم محصلة بيع.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 82.89 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل في سوق دبي بصافي استثمار 8.3 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 8.3 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 52.89 مليون درهم محصلة بيع.