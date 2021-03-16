شكرا لقرائتكم خبر عن أصول بنوك الإمارات تنمو 3% إلى 3.17 تريليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

نمت قيمة الأصول الإجمالية للبنوك العاملة في دولة الإمارات بحوالي 3% على أساس سنوي إلى 3.17 تريليون درهم مع نهاية يناير 2021 مقابل 3.08 تريليون درهم في نهاية يناير 2020. ولكنها تراجعت على أساس شهري بحوالي 0.5% مقابل 3.19 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.

وتراجعت احتياطيات البنوك لدى مصرف الإمارات المركزي بحوالي 2.3% على أساس سنوي و3.3% على أساس شهري في يناير الماضي لتصل مع نهايته إلى 305.7 مليار درهم.

ونما إجمالي الائتمان من القطاع المصرفي بحوالي 2.4% على أساس سنوي، مع تسجيل نمو طفيف لم يتجاوز معدله 0.01% على أساس شهري في يناير الماضي ليصل إلى 1.78 تريليون درهم. وسجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نمواً محدوداً في يناير 2021 بمعدل 0.2%. لكنه تراجع بحوالي 2.4% على أساس سنوي، أي مقابل مستوياته في نهاية يناير 2020 ليصل إلى 1.11 تريليون درهم.

الائتمان الحكومي ينمو 12% في عام إلى 257 مليار درهم

ونما الائتمان الحكومي من القطاع المصرفي بحوالي 12% على أساس سنوي و2% على أساس شهري ليصل في يناير الماضي إلى 257 مليار درهم.

وسجل ائتمان القطاع العام (الشركات شبه الحكومية) نمواً بمعدل 17.9% على أساس سنوي، رغم تراجعه بحوالي 1.8% على أساس شهري في يناير الماضي، ليصل إلى 215.9 مليار درهم.

وتراجعت القروض الشخصية على أساس سنوي بحوالي 0.7%، لكنها شهدت تحسناً طفيفاً في يناير الماضي بنموها بحوالي 0.2% على أساس شهري لتصل إلى 330.3 مليار درهم.

الودائع

وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بالدولة نما بحوالي2.7% على أساس سنوي في يناير الماضي، رغم تراجعها خلال الشهر على أساس شهري بحوالي 0.4%، لتصل إلى 1.88 تريليون درهم.

ونمت ودائع المقيمين بحوالي 3.8% على أساس سنوي (تراجعت 0.2% على أساس شهري) إلى 1.68 تريليون درهم، ونمت ودائع الشركات شبه الحكومية بحوالي 9.5% على أساس سنوي (تراجع شهري 0.3%) إلى 254.1 مليار درهم. ونمت ودائع القطاع الخاص بحوالي 2.5% على أساس سنوي، و0.8% على أساس شهري إلى 1.11 تريليون درهم مع نهاية يناير 2021.

وتراجعت ودائع غير المقيمين في الدولة بحوالي 5.8% على أساس سنوي و2.1% على أساس شهري إلى 198.2 مليار درهم.

الاستثمارات

نمت استثمارات البنوك الإجمالية بحوالي 16.2% على أساس سنوي و5.1% على أساس شهري لتصل مع نهاية يناير 2021 إلى 478.9 مليار درهم، بزيادة بواقع 23.1 مليار درهم في يناير الماضي. وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن البنوك العاملة في الدولة رفعت استثماراتها في الأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 35.3% في يناير الماضي باستثمارات جديدة بلغت حوالي 39.3 مليار درهم خلال الشهر الأول من العام الجاري لتصل إلى 150.7 مليار درهم مع نهاية يناير 2021، وتبلغ الزيادة السنوية في حيازات البنوك من الأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 51.5%.

وزاد القطاع المصرفي في الدولة استثماراته في الأسهم بحوالي 2.2% في يناير الماضي، بواقع 200 مليون درهم، إلى 9.4 مليار درهم، لكنها بقيت متراجعة وبحوالي 12.1% على أساس المقارنة السنوية. وخفضت البنوك العاملة في الدولة في الوقت نفسه استثماراتها في سندات الدين بحوالي 5.5% على أساس شهري في يناير (لكنها بقيت مرتفعة بحوالي 8.2% على أساس سنوي) إلى 274.5 مليار درهم.

المخصصات

خفضت البنوك العاملة في الدولة مخصصاتها العامة بحوالي 1.6% إلى 37.7 مليار درهم على أساس شهري في يناير الماضي، لكن على أساس المقارنة السنوية رفعت البنوك مخصصاتها العامة بحوالي 13.2%. وزادت البنوك مخصصاتها الخاصة والفوائد المعلقة بحوالي 1.4% على أساس شهري و17.8% على أساس سنوي إلى 118.2 مليار درهم.