شكرا لقرائتكم خبر عن «نيوز كورب» تتوصل لاتفاق حقوق الأخبار مع «فيسبوك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «نيوز كورب» المملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوخ، أنها توصلت إلى اتفاق مدته ثلاث سنوات مع شركة «فيسبوك» في أستراليا، والذي بموجبه سيدفع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ثمن المحتوى الذي تقدمه الشركة الإعلامية.

وقالت نيوز كورب، ومقرها نيويورك، في بيان إنها «توصلت إلى اتفاق متعدد السنوات لتوفير الوصول إلى الأخبار والمعلومات الموثوقة لملايين من مستخدمي فيسبوك في أستراليا من خلال منتج فيسبوك نيوز».

وتعد صحيفة «ذا أستراليان» الوطنية الأسترالية وموقع «نيو دوت كوم» الأسترالي الإخباري من بين المشاركين في تلك الصفقة، والتي تتضمن أيضاً كيانات إعلامية رئيسية للمدن الكبرى ومنشورات إقليمية ومجتمعية.

وقالت الشركة الإعلامية إن «سكاي نيوز أستراليا» توصلت أيضاً إلى اتفاق جديد مع عملاق التكنولوجيا «يمد ترتيباً قائماً ويبني عليه بشكل كبير».

ويأتي هذا الإعلان بعد أن وافقت «فيسبوك» الشهر الماضي على دعم ناشرين من اختيارها، وذلك بعد معركة صعبة مع الحكومة الأسترالية بشأن الدفع مقابل المحتوى. وأدى ذلك الخلاف بشركة فيسبوك إلى حظر نشر أخبار أستراليا على منصتها لمدة قصيرة.

ونشر وزير الخزانة الأسترالي، جوش فرايدنبرج، تغريدة قال فيها: «توصلت نيوز كورب وفيسبوك إلى اتفاق تاريخي لمدة 3 سنوات في أستراليا والذي سيشهد الدفع مقابل المحتوى».

وأبرمت «نيوز كورب» صفقات مع فيسبوك وجوجل وأبل «لتوفير الوصول إلى الصحافة والمحتوى ذي الصلة لجمهور محتمل من ملايين الأشخاص حول العالم»، حسبما أفادت الشركة الإعلامية في بيان.

وقال روبرت طومسون، الرئيس التنفيذي لـ نيوز كورب، إن «الاتفاق مع فيسبوك يعد إنجازاً فيما يتعلق بتغيير شروط التجارة للصحافة، وسيكون له تأثير مادي وهادف على أعمالنا الإخبارية الأسترالية».

كما أبرمت «فيسبوك» اتفاقاً مع «ناين إنترتينمنت»، حسبما ذكرت وسائل إعلام أسترالية.

وكانت فيسبوك قد أبرمت بالفعل اتفاق شراكة مع «سفن ويست ميديا».

وأقر البرلمان الأسترالي الشهر الماضي قانون الأخبار الرقمية، وهو الأول من نوعه في العالم، ويطلب من فيسبوك وجوجل التفاوض مع الناشرين حول الدفع مقابل المحتوى الإخباري. (رويترز)