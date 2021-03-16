شكرا لقرائتكم خبر عن إنزاجي يأمل في المشاركة بانتظام في دوري أبطال أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبخر حلم لاتسيو تقريباً في التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكن المدرب سيموني إنزاجي قال الثلاثاء إن الفريق الإيطالي يستهدف المشاركة بانتظام في المسابقة بعد أن غاب عنها في السنوات الأخيرة.

وخسر لاتسيو، الذي كانت آخر مشاركة سابقة له في دوري الأبطال في موسم 2007-2008، مباراة ذهاب دور الستة عشر 4-1 أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب الشهر الماضي. وتحوم شكوك بشأن مشاركته في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا الموسم المقبل حيث يحتل الفريق الإيطالي المركز السابع في الدوري المحلي وله مباراة مؤجلة متأخراً بست نقاط عن أتلانتا الرابع. وقال إنزاجي: غاب الفريق عن دوري الأبطال لأكثر من عشر سنوات ولم نتأهل للدور الثاني لمدة 20 عاماً يجب أن نشارك بانتظام في هذه البطولة. لكننا نعلم صعوبة هذا الأمر فهناك خمسة فرق تسبقنا، إضافة إلى أتلانتا الذي يبلي بلاءً حسناً.

سنحاول الاستمتاع بمباراة الإياب أمام بايرن، نرغب في المشاركة مجدداً في أسرع وقت ممكن لأننا نتحلى بالطموح وحققنا هدفنا بالعودة إلى الدور الثاني في البطولة لكن لسوء الحظ كانت نتيجة مباراة الذهاب قاسية وعرقلت تقدمنا للدور التالي. لكن إنزاجي قال إنه سيعول على سجل فريقه الخالي من الهزائم خارج الديار في دوري الأبطال هذا الموسم عندما يواجه بايرن الذي خسر مباراة لآخر مرة في أوروبا قبل عامين.

وأضاف إنزاجي : بذلنا مجهوداً كبيراً في السنوات الأخيرة لخوض مواجهات كبيرة مثل هذه المباراة. سنلعب المباراة بأفضل صورة ممكنة. قبل مباراة بايرن لم نكن قد خسرنا في دور المجموعات بدوري الأبطال. خضنا ثلاث مباريات خارج الديار وحققنا ثلاثة تعادلات أمام بروج وزينيت سان بطرسبرج وبروسيا دورتموند. بايرن فريق قوي جدا ويستحق كل الألقاب. سنلعب أمامه بإصرار ورغبة في تحقيق نتيجة طيبة.