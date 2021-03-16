شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يتفقد موقع بناء لمستشفى ميداني قدَّمته الإمارات للبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

زار رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في وقت سابق، موقع بناء المستشفى الميداني المقدم من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، والواقع في الواجهة البحرية لبيروت، والمخصص لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

واطلع الحريري من المهندسين والقائمين على سير العمل فيه، على المواعيد المقررة لإنجازه، والبدء بتجهيزه بالمعدات والطاقم الطبي للبدء بمهماته، على ما أعلن رئيس الوزراء المكلف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر.

ومطلع شهر مارس/آذار الجاري، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنها تعمل على «إعداد الأوراق الخاصة بمستشفى ميداني ستقدمّه دولة الإمارات إلى لبنان». وأوضحت الوزارة أن «الدعم الإماراتي جاء تحت عنوان: (المساعدة في مواجهة جائحة كورونا)، وقد وافقت الإمارات على الهبة، بعد زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الأخيرة للإمارات».