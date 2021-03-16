شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يوجه بسحب البلاغات ضد النواب لمخالفتهم إجراءات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي:

وجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد بسحب جميع البلاغات التي قدمتها وزارة الداخلية ضد نواب حالين وسابقين ومواطنين على خلفية تجمعهم بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالاشتراطات الصحية لمجابهة جائحة كورونا، في وقت استلمت النيابة العامة 38 شكوى من وزارة الداخلية ضد جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية، وطالبت بالتحقيق معهم لمخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي.

وأعلن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أن القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخراً من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنين. وقال الخالد «إن القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كافة التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية».

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال تم إبلاغي بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات.. وأضاف: سأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف.

وأضاف الغانم في مؤتمر صحفي الثلاثاء للأمانة فعلاً كانت هناك تجمعات خالفت الإجراءات الصحية، وأؤكد امتثالي التام، وسأكون أول من يحضر إلى النيابة وأول من يطلب رفع الحصانة عني، لنؤكد أننا في دولة دستور وقانون وأنه لا كبير فوق القانون. وتابع: سأكون أول من يطبق ويحترم القانون وآخر من يعترض على تطبيقه، ولا كبير أو صغير أمام القانون في الكويت دولة المؤسسات.