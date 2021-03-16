شكرا لقرائتكم خبر عن ايقاف ريبيتش مباراتين وتغريم دوناروما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم إيقاف مهاجم ميلان الكرواتي إنتي ريبيتش مباراتين وتغريم زميله حارس المرمى جانلويجي دوناروما بسبب ما بدر منهما خلال المباراة ضد نابولي في الدوري الإيطالي لكرة القدم كانت نتيجتها صفر-1.

وتم طرد ريبيتش في الثواني الأخيرة من المباراة التي خسرها فريقه صفر-1 ليتخلف بفارق 9 نقاط عن جاره إنتر المتصدر الذي اقترب من إحراز الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 2010، عندما توج بثلاثية تاريخية بإشراف مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وعوقب ريبيتش لإظهاره قلة احترام تجاه الحكم وسيغيب بالتالي عن المباراتين المقبلتين لفريقه ضد فيورنتينا وسمبدوريا، أما دونارما فغرمته الرابطة مبلغاً مقداره 10 آلاف يورو بسبب سلوكه العدائي والهجومي تجاه أفراد الجهاز الفني للفريق المنافس ، حيث توجه إلى أحدهم بالشتم.

يذكر أن ميلان سيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في 18 مارس بعد أن انتزع تعادلاً ايجابياً ثميناً خارج ملعبه ذهاباً الأسبوع الماضي.