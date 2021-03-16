شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يعلن إصابة دامبروزيو بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب مدافع إنتر ميلان الدولي دانيلو دامبروزيو بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن فريقه متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء في بيان. ويخضع اللاعب البالغ 32 عاماً لعزل صحي، بعد أن تبيّن إصابته بالفيروس خلال جولة الاختبارات الأخيرة الاثنين.

وأضاف الفريق الأزرق والأسود: سيتبع الفريق الآن الإجراءات الضرورية بحسب البروتوكول الصحي.

ولم يلعب دامبروزيو المباراة الأخيرة لمتصدر «سيري أ» ضد تورينو لعدم شعوره بالراحة، فيما ابتعد إنتر 9 نقاط عن أقرب منافسيه ميلان بفوزه في المباراة 2-1.

ويلتقي فريق المدرب أنتونيو كونتي في مباراته التالية مع ساسوولو، في عملية بحثه عن لقبه الأول في الدوري منذ عام 2010، عندما أحرز ثلاثية تاريخية مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.