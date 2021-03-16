قبل أيام من رمضان.. التموين تضبط 87 طنا من الياميش والسلع الغذائية الفاسدة.. وتوجه نداءً عاجلاً للمواطنين

الشارقة - اميمة ياسر -

كتب: ضياء السقا

وجة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قيادات تلك الأجهزة بتكثيف الحملات على الأسواق وضبط كل المخالفين أو المتلاعبين في صلاحية السلع المقدمة للمواطن.

كما وجه المصيلحي، كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة لمتابعة كل السلع الرمضانية التي تعرض بالاسواق من حيث الجودة والصلاحية .

وفي هذا الصدد استطاع قطاع التجارة الداخلية بالوزارة من ضبط 533 كرتونة عين جمل بإحدى الثلاجات منتهية الصلاحية قبل عرضها بالاسواق، كما استطاع قطاع التجارة الداخلية بالوزارة من ضبط أحد المخازن وبداخلة 25 طن ياميش رمضان منتهي الصلاحية، كان صاحب المخزن يقوم باعادة تدويرة في عبوات جديدة ووضع تواريخ صلاحية تمتد لشهر فبراير 2021 عليها .

وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والمديريات ومفتشي الصحة للمرور علي الاسواق في حملات استباقية، تم ضبط 62 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية متنوعة خاصة بشهر رمضان وذلك قبل طرحها بالاسواق، كل هذه القضاية تم تحويلها الي الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونيا .

هذا وقد أكد وزير التموين، أنه سيتم تيسير حملات يوميا علي الاسواق وكذلك محلات السلع الغذائية وكافة الانشطة التجارية، للتأكد من صلاحية السلع المقدمة للمواطنين .

وتهيب الوزارة جموع المستهلكين بالابلاغ عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم بالاسواق من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19855، او عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة 16528 .