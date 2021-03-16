شكرا لقرائتكم خبر عن "قطاع الأعمال": لدينا مقومات لرفع صادرات الملابس الجاهزة لـ10 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خطة الوزارة فيما يخص النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قائلا: "شركة النصر للتصدير والاستيراد سيكون لها دور كبير فى هذا الصدد، جارى العمل على فتح مزيد من الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التوسع فى عدد المراكز الخاصة بالترويج للمنتجات المصرية البسيطة، سيتم إنشاء 14 مركز على مستوى العالم، للترويج لهذه المنتجات ومن يرى لديه القدرة على منافسة الخارجية التسجيل لتسويق منتجاته فى مختلف هذه المراكز بمفهومها الأعم والأشمل على مستوى العالم".

وأضاف هشام توفيق خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أنه سيتم عرض هذه المنتجات الصغيرة من خلال كتالوج إلكترونى، يتم تسجيل المنتج عليه، وستقوم الوزارة متمثلة شركة النصر بهمزة الوصل بين صاحب المنتج ومختلف الفروع على مستوى العالم، وخلال 6 شهور مستهدف تسجيل 40 ألف منتج يكون جاهز للترويج فى هذه المراكز على مستوى العالم.

واستطرد وزير قطاع الاعمال:" جاري العمل على إنشاء مجمعات صناعية للملابس الجاهزة، قائمة على استغلال أراضى المصانع المغلقة، أو جزء من الأراضى بعد عمل تطوير للمصانع مما يعنى وجود بعض المساحات الشاغرة، سيتم استغلالها، وتم البدء باستغلال مصنع فى محافظة الفيوم مغلق من سنوات سيتم تحويل هذا المصنع لـ20 مصنع صغير، تكلفة الورشة الواحد تبلغ ما يقرب من 1.5 مليون جنيه، من سيتقدم لطلب الحصول على ورشة سواء كان شخص أو أثنين أو ثلاثة سيتم تحصيل 150 ألف جنيه منهم والباقي يتحمله جهاز المشروعات فى صورة تمويل ميسر، بالإضافة إلى وجود تسهيلات فى السداد وتخفيض قيمة الإيجار، كل هذا فى إطار التشجيع على النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف الطاعات، وخلال الشهور الثلاثة المقبلة سيتم بدء العمل فى مصنع الفيوم.

وتابع:" صادراتنا من الملابس الجاهزة فى الوقت الراهن تبلغ 1.25 مليار دولار، مع ان قدراتنا تفوق هذا الرقم بكثير، حيث نمتلك مقومات تؤهلنا لأن تكون الصادرات 10 مليار دولار، وهذا ما يتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة التجارة.