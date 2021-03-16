اخبار اقتصاد اليوم.. الأجور بالموازنة 361 مليار جنيه وزيادة المرتبات تشمل المعلمين

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 16-3 – 2021 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان ابرزها اعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط عن حجم الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد .





وزير المالية: الأجور بالموازنة 361 مليار جنيه وزيادة المرتبات تشمل المعلمين

الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن حجم الأجور فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديدة 2021 – 2022 والتى ستبدأ فى 1 يوليو المقبل تبلغ 361 مليار جنيه مقارنة بـ324 مليار جنيه فى الموازنة العامة الحالية فى العام المالى الجارى 2020 – 2021 بزيادة تقدر بنحو 37 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية أن المعلمين البالغ عددهم نحو 1.4مليون معلم تشملهم الزيادات الجديدة لمرتبات العاملين بالدولة والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهم نفس الشريحة التى تنتمى إلى غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، موضحًا أن الادارين التابعين لوزارة التربية والتعليم خاضعين لقانون الخدمة المدنية وينطبق عليهم ما ينطبق على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

الحكومة: إمداد السوق المحلى والتصدير بـ61.1 مليار متر مكعب غاز خلال 2020

عداد الغاز

أكدت الحكومة، على أن استراتيجية الوزارة تولى اهتماماً كبيراً للإسراع من الانتهاء من مشروعات رفع كفاءة وتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية باعتبارها شرياناً حيوياً لنقل الغاز الطبيعى للمستهلكين بالسوق المحلى والتصدير، واستمرار تطوير وتحديث المركز القومى للتحكم فى الشبكة وكذلك تحديث نظام الاسكادا لمراعاة الاحتياجات المستقبلية لنشاط الغاز في مصر.

ووجهت الحكومة خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" لاعتماد نتائج أعمال عام 2020 - بزيادة التنسيق بين جاسكو وإيجاس ووضعهما خطة متكاملة للشبكة حتى عام 2040 باعتبارها أحد ركائز البنية الأساسية للتوسع وجذب الاستثمارات وأن تراعى هذه الخطة أهداف خطط التنمية فى مصر وبخاصة فى الجنوب الذى يشهد استثمارات قوية وإقامة مناطق صناعية جديدة وتنامى أنشطة التعدين وكذلك مواكبة انطلاقة المشروع القومى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

الحكومة تستعرض مخطط المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الفسطاط بمحافظة القاهرة

استعرضت الحكومة مخطط المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الفسطاط، بمحافظة القاهرة، ضمن جهودها لتطوير القاهرة التاريخية، وذلك بحضور مسئولى الحكومة، ومحافظة القاهرة.

وأكدت الحكومة، أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الفسطاط، تشمل تطوير حديقة الفسطاط، وربطها بحديقة عين الصيرة التى يجرى الانتهاء من تطويرها، وكذا تطوير المناطق المحيطة بمنطقة سور مجرى العيون "المدابغ سابقاً" التى يتم تطويرها حالياً، على غرار ما يتم إنشاؤه حالياً بمشروع تطوير سور مجرى العيون، وما تم تنفيذه سابقاً فى مشروع تطوير روضة السيدة "تل العقارب سابقاً".

التخطيط توقع مشروعًا لتمويل أهداف التنمية بمصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بروتوكول تعاون حول مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك "مشروع دعم الصندوق المشترك للأمم المتحدة التمويل المتكامل لأهداف التنمية المستدامة في مصر" وذلك علي هامش لقاء د.هالة السعيد وزيرة التخطيط بإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بمناسبة توليها هذا المنصب بمصر.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة علي التعاون مع مختلف شركاء التنمية، وخاصة المنظمات والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن الحرص علي تعزيز التعاون مع مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اجندة التنمية المستدامة في مصر، وخلال اللقاء تم استعراض مجالات عمل الوزارة والجهات التابعة لها وأهم أوجه التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية وسط ارتفاع أحجام التداول

البورصة المصرية - أرشيفية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ عمليات زيادة بنك مصر حصته بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى 90%، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.881 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2156 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13637 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى مصر

ذهب - أرشيفية

ننشر أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 ، بعد تراجع سعر جرام الذهب بقيمة 3 جينهات، إذ هبط الذهب إلى 764 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر، جراء هبوط سعر أونصة الذهب عالميًا من 1734 إلى 1729 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 655 جنيها.

عيار 21 سجل 764 جنيها.

عيار 24 سجل 873 جنيها.

الجنيه الذهب 6112 جنيها.

سعر أونصة الذهب اليوم 1729 دولار.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى مصر

عملات - أرشيفية

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 16-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر الدولار استقرارا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر اليورو ليسجل 18.63 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.65 جنيه للشراء، 18.83 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أما عن العملات المشفرة، فتراجعت بتكوين بشكل حاد من جديد أمس الاثنين، وذلك بعد بلوغها مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 61 ألفا و781.83 دولار في مطلع الأسبوع عقب توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمته للتحفيز المالي البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار وتوجيهه بتسريع التطعيمات.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.63 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.65 جنيه للشراء، 18.83 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.62 جنيه للشراء، 21.88 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.73 جنيه للشراء، 21.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل 48.91 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.