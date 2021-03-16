شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض قليلاً بضغط من العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف في ظل استمرار قوة العملة الأمريكية وضغطها على العملات الأخرى.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر إنفاق بطاقات الائتمان في نيوزلندا انخفض بنسبة 10.6% خلال فبراير/شباط الماضي كما انخفض في قراءته الثانية بنسبة 6.7%.



وتتجه أنظار الأسواق نحو بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي اليوم لمناقشة السياسة النقدية في ظل استمرار جائحة كورونا ومحاولة بلوغ الأهداف المحددة لمعدل البطالة والتوظيف والتضخم.



ومن المنتظر استمرار الاجتماع حتى يوم الأربعاء يليه قرار بشأن الفائدة ثم مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".



هذا، وتتواصل جهود الدول على مستوى العالم للسيطرة على فيروس كورونا من خلال فرض قيود وإجراءات إغلاق مع توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7191، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7207 وأقل سعر عند 0.7168.