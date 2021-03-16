شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" ينخفض قليلاً من مستوياته القياسية عقب صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء حيث تراجع "الداو جونز" على نحو طفيف من مستوياتها القياسية المسجلة أمس، بينما ارتفع كل من "ناسداك" و"إس أند بي 500" وبلغ الأخير مستوى تاريخيا جديداً.



وسوف يبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية في ظل استمرار جائحة كورونا ومحاولة بلوغ الأهداف المحددة لمعدل البطالة والتوظيف والتضخم.



ومن المنتظر استمرار الاجتماع حتى يوم الأربعاء يليه قرار بشأن الفائدة ثم مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".



وكشفت بيانات اقتصادية عن انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 3% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 0.5%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 32863 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 13579 نقطة، وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 6 نقاط) 3975 نقطة.