شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الطيران تشغل 6.7 مليون مقعد من الإمارات منذ بداية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت السعة المقعدية للرحلات الدولية المجدولة من مطارات الإمارات منذ بداية عام 2021 حتى الأسبوع الثاني من مارس/ آذار 2021 نحو 6.73 مليون مقعد، وفقاً لبيانات «أوه إيه جي» المتخصصة في بيانات رحلات الطيران.

وأظهرت البيانات الشهرية أن مطارات الإمارات سجلت نحو 2.57 مليون مقعد للرحلات المجدولة المغادرة لمختلف شركات الطيران خلال يناير 2021، بينما بلغت السعة المقعدية خلال فبراير/ شباط 2021 نحو 2.35 مليون مقعد، والتي تراجعت من مستويات يناير/ كانون الثاني بسبب تجدد فرض القيود في العديد من البلدان، من بينها المملكة المتحدة، والسعودية.

وخلال الأسبوع الأول من مارس/ آذار وصلت السعة المقعدية للرحلات المجدولة من الإمارات إلى نحو 605.6 ألف مقعد، ثم تراجعت هامشياً لتصل إلى 600.5 ألف مقعد في الأسبوع الثاني من الشهر، لتعاود الارتفاع بنسبة طفيفة إلى 603.6 ألف مقعد خلال الأسبوع الثالث.

وتمثل السعة المقعدية للرحلات عدد المقاعد التي تشغلها شركات الطيران على متن رحلاتها إلى وجهات مختلفة من مطارات الإمارات، حيث تتباين السعة المقعدية مع تفاوت الطلب على السفر من، وإلى مدن العالم.

وتواصل شركات الطيران الوطنية والأجنبية تعزيز عملياتها التشغيلية من مطارات دولة الإمارات بشكل تدريجي، حيث أعلنت العديد من شركات الطيران عن إعادة استئناف رحلاتها بين محطاتها ومطارات الإمارات، كما قامت شركات الطيران الوطنية الست باستئناف مئات الوجهات على مستوى العالم.