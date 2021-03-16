شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «أبوظبي العالمي» وسلطة الشركات الإسرائيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي اتفاقية تعاون مع أمانة سجل الشركات لدى سلطة الشركات الإسرائيلية بهدف تسهيل الفرص التجارية بين كلت ا السلطتين القضائيتين وتعزيز إجراءات التسجيل الخاصة بهما.

وقع الاتفاقية كل من ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي وسيغال جولان عتير مسجلة الشركات في سلطة الشركات الإسرائيلية.

تهدف الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز شراكة وثيقة بين الشركات الإسرائيلية والإماراتية حيث تتيح تبادل المعرفة المهنية وتعزيز التعاون المتبادل بين السلطتين، بما يعزز إجراءات التسجيل لدى الطرفين.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري: يسعدنا في سوق أبوظبي العالمي التعاون مع سلطة الشركات الإسرائيلية، حيث سيسهم هذا التعاون في تعزيز المصالح المشتركة بين الجهتين. وإننا على ثقة من أن التعاون الجديد مع سلطة تسجيل الشركات سيؤدي إلى نتائج مثمرة للمؤسسات العاملة في كل من الإمارات وإسرائيل، وتعزز فرص الاستثمار القيمة في كلتا الدولتين والمنطقة كافة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ما هي إلا دليل على جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة لتعزيز شبكة شراكاته الدولية، بما فيها مع إسرائيل.. وإن سلطة التسجيل بدورها، ستستمر في تعزيز التعاون ضمن القطاعات الواعدة كالتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال وضمن المجال التنظيمي بما يعزز النمو المتبادل.

جدير بالذكر أن توقيع الاتفاقية بين السلطتين جاء في إطار الفهم المشترك لأهمية تعزيز التعاون بين الطرفين في ضوء حجم الأعمال الكبير المتوقع بين البلدين. (وام)