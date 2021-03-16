شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد إيجابية للقطاع العقاري من خطة «دبي 2040» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، أن القطاع العقاري في إمارة دبي سيكون أبرز المستفيدين من «خطة دبي الحضرية 2040»، التي تركز على الاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى في الإمارة خلال العقدين الحالي، والمقبل.
وليد الزرعوني
وقال الزرعوني، إن اعتماد الخطة الجديدة يؤكد ريادة دبي العالمية، واستمرارها في النمو رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها دول العالم، الأمر الذي يسهم في تقليل تكاليف البنية التحتية، وزيادة محفزات التنمية العقارية، ودعم موقع دبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري، وتسليط الضوء على القطاع العقاري المحلي الذي يتسم بالتطور المستمر والإبداع.
وأضاف أن الخطة الحضرية العشرينية تأتي بمثابة الدفعة القوية التي تصب في القطاع العقاري والأطراف المرتبطة بهن ما يوفر فرصاً عقارية كبيرة للتطوير والتي تمتد في طول دبي وعرضها، خصوصاً في المناطق الجديدة.
وأوضح الزرعوني أن الفوائد العشر التي سوف يجنيها القطاع العقاري في دبي من خطة دبي الحضرية 2040، تتلخص في الآتي:
- إنشاء مناطق مركزية جديدة:
يحمل إنشاء مناطق مركزية جديدة المشمول في خطة دبي الحضرية 2040، انتعاشة قوية للقطاع العقاري لا سيما مع البدء بإنشاء مجمعات سكنية كبيرة على غرار المدن الكبيرة وضواحيها مثل لندن وباريس، ومن المنتظر أن تشهد الإمارة تشييد مناطق مركزية على غرار منطقة وسط مدينة دبي، أو ما تعرف باسم «داون تاون دبي» بمقدار 4 إلى 5 مناطق، وينعكس خلق مجتمعات عمرانية جديدة بشكل عام بالإيجاب على قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري.
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تطوير البنية التحتية:
يتيح الاهتمام بمرافق البنية التحتية بكل أقسامها واستغلالها بشكل مثالي، المزيد من الفرص في كل القطاعات، ولكن يبرز القطاع العقاري الأكثر استفادة من تطوير وجودة البنية التحتية التي تمثل سبباً رئيسياً في اختيار منطقة العقار، كما تلعب دوراً مهماً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل ونمط حياة راقية ومريحة. ووفق الخطة، يتم تحديد مستوى البنية التحتية لمنظومة الطرق والنقل، والطاقة والخدمات الحكومية من مستشفيات ومدارس ومراكز خدمة وغيرها، وكذلك المرافق والخدمات والترفيهية، لتوفير مراكز خدمية متكاملة بكل مناطق دبي، مع التوسع في استخدام وسائل التنقل المرنة والمستدامة.
- دعم جودة الحياة:
يستفيد القطاع العقاري أيضاً بشكل غير مباشر من تركيز الخطة على تلبية متطلبات التوسع العمراني والسكاني الذي تشهده دبي وفقاً لأرقى معايير جودة الحياة، ومواكبة احتياجات سكانها عبر مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة، والتي سيتم توزيعها لخدمة أكبر عدد من السكان، وسيتم إنشاء شبكة من المسارات الخضراء تربط مناطق الخدمات والمناطق السكنية وأماكن العمل، لتسهيل حركة المشاة والدراجات ووسائل التنقل المستدام عبر أنحاء المدينة، بالتنسيق مع المطورين والجهات الحكومية المعنية.
- مستوى أعلى من الزخم العقاري:
تساهم خطة دبي الحضرية 2040 في تعزيز اقتصاد دبي من خلال جذب الاستثمارات ليس من أنحاء المنطقة فحسب، بل ومن العالم أجمع، إلى جانب استضافة السياح القادمين سواء للأعمال أو للترفيه، وكل هذا سيسهم في تحقيق مستوى أعلى من الزخم لسوق العقارات في دبي.
- جذب المستثمرين العقاريين:
تعزز الخطة من مكانة دبي كوجهة لمستثمري العقارات العالميين، وتبرز أهميتها أيضاً في إمكانية جذب شريحة جديدة من المستثمرين بشكل مباشر وغير مباشر، ما يدعم الإقبال بقوة على شراء العقار والاستثمار فيه، وسط خطط طموحة طويلة الأجل للتنمية المستدامة في الإمارة.
وسيكون الرواج الكبير المتوقع والنشاط الاستثماري المصاحب للخطة الحضرية بمثابة عامل جذب للشركات العقارية العالمية التي ستكون أمام فرصة جيدة لدخول السوق، مع زيادة العوائد الاستثمارية وزيادة جاذبية وقوة القطاع العقاري.
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زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية:
ومع «خطة دبي 2040» فإن دبي مقبلة على طفرة عمرانية كبيرة خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بتزايد النمو السكاني وتدفق العمالة الوافدة، وارتفاع حركة السياحة، وهذا النمو السكاني الكبير سيزيد بالتأكيد من طلب العقارات السكنية والتجارية خلال العشرين عاماً المقبلة.
- زيادة تدفقات السيولة:
تساعد الخطة على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، وضخ مزيد من السيولة اللازمة لإطلاق مشروعات جديدة لمواكبة الطلب المتزايد على العقار.
- تسريع إطلاق مشروعات جديدة:
تساعد الخطة على تحفيز المطورين العقاريين في الدولة على توسيع رقعة المشروعات السكنية، والتي من المتوقع أن يزداد عليها الطلب خلال الفترة المقبلة، كما ستتضاعف مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134%.
- نمو الأصول العقارية الخدمية:
تساهم الخطة في دعم نمو الاستثمارات في الأصول العقارية الخدمية بشكل مطرد، والمتمثلة في تطوير المدارس والمستشفيات، لمواكبة حركة التطور الحضري في الإمارة.
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تشكيل مستقبل صناعة العقارات:
تلبي خطة دبي 2040 الحضرية أيضاً التطلعات التي ستجعل من دبي مدينة عالمية لا مثيل لها، وسيتم ذلك من خلال رؤية شاملة ومتكاملة تعزّز التنمية المستدامة للإمارة وتنافسيتها العالمية في شتى المجالات، ويمثل الابتكار ركيزة أساسية لتشكيل معالم مستقبل صناعة العقارات مع القدرة الكبيرة على التكيف السريع مع السيناريوهات العقارية المتنوعة، مثل استخدام التكنولوجيا لتحويل مستقبل الصناعة والحفاظ على المرونة واكتساب ميزة تنافسية في الأسواق الدولية.