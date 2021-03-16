شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد إيجابية للقطاع العقاري من خطة «دبي 2040» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، أن القطاع العقاري في إمارة دبي سيكون أبرز المستفيدين من «خطة دبي الحضرية 2040»، التي تركز على الاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى في الإمارة خلال العقدين الحالي، والمقبل.

وليد الزرعوني

وقال الزرعوني، إن اعتماد الخطة الجديدة يؤكد ريادة دبي العالمية، واستمرارها في النمو رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها دول العالم، الأمر الذي يسهم في تقليل تكاليف البنية التحتية، وزيادة محفزات التنمية العقارية، ودعم موقع دبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري، وتسليط الضوء على القطاع العقاري المحلي الذي يتسم بالتطور المستمر والإبداع.

وأضاف أن الخطة الحضرية العشرينية تأتي بمثابة الدفعة القوية التي تصب في القطاع العقاري والأطراف المرتبطة بهن ما يوفر فرصاً عقارية كبيرة للتطوير والتي تمتد في طول دبي وعرضها، خصوصاً في المناطق الجديدة.

وأوضح الزرعوني أن الفوائد العشر التي سوف يجنيها القطاع العقاري في دبي من خطة دبي الحضرية 2040، تتلخص في الآتي: