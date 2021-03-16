شكرا لقرائتكم خبر عن «أورينت» تستحوذ على حصص «أبوظبي التجاري» في ذراعها التكافلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «أورينت للتأمين» التابعة لمجموعة الفطيم، عن إكمالها الاستحواذ على الأسهم العائدة لمجموعة «بنك أبوظبي التجاري» في شركة «أورينت يو إن بي- تكافل» (شركة مساهمة عامة)، والبالغة 49.06% من أسهم الشركة، وبلغت قيمة الصفقة 77 مليون درهم قامت الشركة بسدادها بالكامل.

عمر الأمين

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت» إن إتمام الصفقة يأتي في ظل حرص «أورينت» على زيادة مساهمتها في سوق التأمين التكافلي في دولة الإمارات.

وكانت شركة «أورينت يو إن بي - تكافل» حققت أرباحاً قدرها ستة ملايين درهم في عام 2020، في السنة الثالثة من بدء أعمالها.

وأضاف الأمين: إن هذا يعتبر إنجازاً جيداً، حيث إن السنوات الثلاث الأولى تشهد تكوين احتياطيات فنيه يصعب معها تحقيق أرباح، مؤكداً نية الشركة الحصول على حصة كبيرة من سوق التأمين التكافلي في الدولة.

وشهدت شركة أورينت يو ان بي تكافل صفقة مباشرة كبرى على أسهمها بنحو 981.1 ألف سهم بقيمة تصل إلى 77 مليون درهم. وبحسب بيانات الصفقة، فقد أشترت شركة أورينت للتأمين، والتي تصل ملكيتها الحالية بعد الصفقة إلى 83.9%، حصص كل من أبوظبي التجاري وشركة الوفاق للتمويل.

وكان بنك «أبوظبي التجاري» وافق في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي على بيع حصته البالغة 49% في شركة «أورينت يو إن بي»، وحصته البالغة 20% في شركة «أورينت للتأمين التكافلي» لصالح شركة «أورينت للتأمين».

الجدير بالذكر أن شركة «أورينت» لديها شركة تأمين تكافلي في مصر وتعتبر من أنجح الشركات العاملة في السوق، حيث حققت أرباحاً قدرهاً 147 مليون جنيه مصري في العام 2020.